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'Renkli Reçete Bilgi Sistemi' uygulamasına aile hekimlerinden tepki

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.10.2018 03:44 | Son Güncelleme

SAĞLIK Bakanlığı tarafından İzmir'den başlatılan 'Renkli Reçete Bilgi Sistemi' uygulamasına aile hekimlerinden tepki geldi.

'Renkli Reçete Bilgi Sistemi' uygulamasına aile hekimlerinden tepki

İZMİR, (DHA)- SAĞLIK Bakanlığı tarafından İzmir'den başlatılan 'Renkli Reçete Bilgi Sistemi' uygulamasına aile hekimlerinden tepki geldi. 2005 yılında Türkiye genelinde kademeli olarak başlatılan ve Türkiye'nin tamamına yayılmış olan, 24 bin hekime sahip Aile Hekimliği'nde 26 Eylül 2018 tarihi itibariyle yeni bir uygulama başlatıldı. Pilot bölge olarak yalnızca İzmir'de başlatılan Renkli Reçete Bilgi Sistemi isimli uygulamaya aile hekimleri tepki gösterdi.
İzmir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Birol Kocaman, "Aile hekimi olarak bazı bölgelerde günlük, yaklaşık 100 hasta bakmaktayız ve hekim başına düşen hasta sayısı bazı metropol kentlerde 4 binleri bulmakta. Bu rakam Avrupa Aile Hekimleri Birliği'nin (UEMO) belirlediği değerlerin yaklaşık 3 katı. İzmir'de pilot uygulama olarak başlatılan ve tüm ülke geneline yayılması planlanan Renkli Reçete Bilgi Sistemi uygulaması hekimlerimize çok daha fazla iş yükü ve sorunlar doğurmakta" dedi.
Renkli Reçete Bilgi Sistemi uygulamasının kendi içerisinde sorunları olduğunu, bazı medikal ürünleri yazmak gerektiğinde yeniden eski sistemi de devreye almak gerektiğini ve bu durumun hekimin işlem ve muayene süresini arttığını söyleyen Dernek Başkanı Birol Kocaman, "Ortalama 4.8 dakika olan muayene süresi Renkli Reçete uygulaması ile yaklaşık olarak 2 katına çıkıyor. Bu da bekleyen hastalar ile bizi karşı karşıya getirecek, günlük muayeneler tamamlanamayacak ve sağlıkta şiddet olaylarını tetikleyen durumlar ile karşı karşıya getirebilecek bir durum. Bizler işlemlerimizi hızlandıran, böylece hastalarımızı ve bizleri mutlu eden, daha kaliteli hizmeti verebileceğimiz yenilikleri Sağlık Bakanlığımızdan talep ediyoruz. Aile hekimleri olarak İzmir'den başlatılan Renkli Reçete uygulamasına karşıyız" diye konuştu.
Konuyla ilgili değerlendirme yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Bilişim Komisyonu Başkanı Dr. Bahadır Uçar da şunları söyledi:
"Bakanlığımız Renkli Reçete Bilgi Sistemi'ni uygulamaktaki ısrarını sürdürmektedir. Sistemin açıklarının bir bölümü uyarılarımıza istinaden düzeltilmiş ya da iyileştirilmiştir, ancak hala ilaç yazımın da yeterli konfor ve hızlılık sağlanamamıştır. AHEF Bilişim Komisyonu olarak görüşümüz renkli reçete sisteminin eksiklikleri giderilmeden, bu sisteme başlanmaması ve eski sistemin işlerliğinin devam ettirilmesidir."
RENKLİ REÇETE UYGULAMASI NEDİR?
Sağlık Bakanlığı'nın Pilot Bölge olarak İzmir'den Başlattığı Renkli Reçete Bilgi Sistemi uygulaması; tüm reçetelerin internete bağlı bir sistemden yazılmasını gerektiriyor. Bu sistem ile Sağlık Bakanlığı tüm reçetelerin ve ilaç kullanımlarının türlerine göre kayıt altında olmasını amaçlıyor.

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