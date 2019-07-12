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"Renkli reçete"yle uyuşturucu içerikli ilaç satıldığı iddiasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 16:11 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 7 ilde renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları öne sürülen, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 8'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi - Mahkeme heyeti, 3 sanığın tahliyesine karar verdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollardan sattıkları öne sürülen 8'i tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Savcı, delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından tutukluluğa ilişkin söz verilen sanıklar, hasta oldukları için bu ilaçları kullandıklarını öne sürdü.

Suçlamaları reddeden sanıklar, tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.K, H.E. ve C.K'nin tahliyesine, diğer 5 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verdi.

Sanıkların aldığı ilaçlara ilişkin ilgili kurumdan rapor isteneceğini belirten heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.

Öte yandan, adliyede görevli polisler, duruşma sonrası koridorda taşkınlık çıkaran bazı sanık yakınlarını uzaklaştırdı.

- Olay

Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Elazığ, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollardan sattıkları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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duruşma Kayseri Renkli Reçete uyuşturucu içerikli ilaç satan sanıklar

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