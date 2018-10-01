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Renkli toz yağmurları altında koştular!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 07:41 | Son Güncelleme

Bursa'da, renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numarası ve bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.

Bursa'da "renkli koşu festivali"

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Katılımcıların üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"nda, sarı, pembe, mor ve yeşil tozlar atıldı.
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Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde geldi.
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Koşuya katılanlar daha sonra müzik eşliğinde dans etti.
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Bursa Color Sky 5K renkli koşu festivali

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