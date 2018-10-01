Renkli toz yağmurları altında koştular!

Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numarası ve bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.
Şanlıurfa'da korkunç olay! Geri manevra yaptığı aracıyla kızını ezdi
Aydın'da İncirliova Belediyespor'un takım otobüsü devrildi
İran ordusu Kuzey Irak'ı vurdu
Denizli'de 4 yaşındaki ikizlerin çakmakla oyunu faciayla bitti
Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!
iPhone XS ve XS Max için kötü haber: Toplatılabilir!
Çorum'da akılalmaz olay! Takı yüzünden tartışma çıktı... Düğün iptal oldu
Devlet Bahçeli'den ittifak açıklaması: Birinci partiyiz her ilde aday çıkaracağız sözlerine gerek yok
Tropik fırtınada 'anksiyete'ye dikkat! Çok önemli uyarı
Erdoğan'dan Almanya'da Mesut Özil sözleri: Hazmedemedim
Bebek yapmak için ilişkiye girmeye gerek kalmayacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum