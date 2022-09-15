SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15.09.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Rennes'e konuk olacak. Fransa'nın Rennes şehrinde bulunan 29 bin 376 izleyici kapasiteli Roazhon Park'ta oynanacak heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz gün, sarı lacivertli takımın maç kadrosu da açıklandı. 'Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle' konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rennes ile Fenerbahçe Roazhon Park'ta kozlarını paylaşacak. Maç öncesi birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Karşılaşma için geri sayım sürerken maçın tarihi ve hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 'Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle' konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma Roazhon Park'ta oynanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen dijital platformundancanlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN RESNNES MAÇI KAMP KADROSU

Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı!UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı!
'Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!''Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!'
Anthony Nwakaeme ilk maçında hayatının şokunu yaşadı!Anthony Nwakaeme ilk maçında hayatının şokunu yaşadı!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe rennes atan fenerbahçe uefa ligi maçı yayınlanacak maçın da, bahçe maçı saat kaçta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Sosyal medyayı salladı | Markette akılalmaz barkod oyunu: Kasiyer fark etti! Üzerine yapıştırıp...

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

Rusya Devlet Başkanı Putin'e suikast girişimi iddiası: Aracına bombalı saldırı düzenlendi

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

Soyunacağını söylemişti! Diletta Leotta...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

İsmail Kartal'ın prensiydi, resti çekti! F.Bahçe'de ilk ayrılık...

Emre Belözoğlu basın toplantısına damga vurdu!

Emre Belözoğlu basın toplantısına damga vurdu!

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

G.Saray'dan kaçmıştı bin pişman! 5. lige gönderildi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dikkatini dağıtmak istedi! Bir anda bluzunu kaldırıp...

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.