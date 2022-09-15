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RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

15.09.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fransa'nın Rennes şehrindeki 29 bin 376 izleyici kapasiteli Roazhon Park'ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. Karşılaşmada Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. 'Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle' konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE! Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rennes ile Fenerbahçe Roazhon Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşma için geri sayım sürerken taraftarlar arama motorlarında "Rennes Fenerbahçe maçı canlı izle'" konu başlığını araştırmaya başladı. Öte yandan sarı lacivetli takımın 24 kişilik kamp kadrosu da paylaşıldı. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma Roazhon Park'ta oynanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen dijital platformundancanlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN RESNNES MAÇI KAMP KADROSU

Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

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