SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. UEFA Avrupa Ligi
  4. Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

14.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda deplasmanda Rennes'e konuk olacak. Fransa'nın Rennes şehrinde bulunan 29 bin 376 izleyici kapasiteli Roazhon Park'ta oynanacak heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken sarı lacivertli takımın maç kadrosu da açıklandı. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Rennes ile Fenerbahçe Roazhon Park'ta kozlarını paylaşacak. Maç öncesi birçok kişi internette karşılaşmaya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Karşılaşma için geri sayım sürerken maçın tarihi ve hangi kanalda, saat kaçta ekrana geleceği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Rennes Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Rennes Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

RENNES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rennes Fenerbahçe maçı 15 Eylül 2022 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak.

Karşılaşma Roazhon Park'ta oynanacak.

RENNES FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele Exxen dijital platformundancanlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN RESNNES MAÇI KAMP KADROSU

Fransa ekibi Rennes ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu şu şekilde:

Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı!UEFA, Türk kulüplerine ceza yağdırdı!
Wanda Nara'dan engel! Terim'i çılgına çevirdiWanda Nara'dan engel! Terim'i çılgına çevirdi
'UEFA, Fenerbahçe'ye büyük ceza verecek!''UEFA, Fenerbahçe'ye büyük ceza verecek!'
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe rennes atan fenerbahçe uefa ligi maçı fenerbahçe maçı hangi kanal yayınlanacak maçın da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

Konakladığı lüks otelde kahvaltı yaptı, hayatı altüst oldu

'Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!'

'Ocak ayında imzayı atacak, sezon sonunda gelecek!'

'Galatasaray'a dünya yıldızı yağacak!'

'Galatasaray'a dünya yıldızı yağacak!'

Ve geri dönüyor! Beşiktaş detayı şaşırttı...

Ve geri dönüyor! Beşiktaş detayı şaşırttı...

Acun Ilıcalı'nın imzası İngiltere'yi salladı!

Acun Ilıcalı'nın imzası İngiltere'yi salladı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Oğlu ve gelininin seks kasedi sızdırıldı! “Çocuklarım için...”

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.