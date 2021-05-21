Reno5 5G ile benzerlik gösteren Oppo Reno5 A duyuruldu!

Oppo Reno5 ailesini büyütmeye devam ediyor. Ailenin son üyesi ise Japonya'da ortaya çıktı. Bu üye, Reno5 A adını taşıyor.

OPPO RENO5 A'NIN ÖZELLİKLERİ ARASINDA NELER VAR?

Reno5 A'nın özellikleri arasında 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ çözünürlüğünde 6,5 inçlik IPS LCD ekran var. Ayrıca telefon, nokta çentikli bir yapıda. Nokta çentikte Reno5 A'nın 16 MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Arka kameralara geçmeden önce telefonun teknik özelliklerinden bahsedelim. Oppo, Reno5 A'da Snapdragon 765G işlemcisine yer vermiş. Bu işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik etmekte. Buna ek olarak, MicroSD kart desteği bulunuyor.

İŞTE OPPO RENO5 A'NIN KAMERALARI

18W şarj destekli 4.000 mAh pil ile gelen Oppo Reno5 A, arka tarafında 64 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik kamerası yer alıyor. IP68 suya veya toza karşı dayanıklılık sertifikası bulunan telefonun parmak izi okuyucusu ise ilginç bir şekilde ekranın altında veya telefonun çerçevesine değil, arka tarafta ve kameraların hemen yanında.

Android 11 tabanlı ColorOS 11 arayüzü ile kutudan çıkacak Oppo Reno5 A'nın fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak telefonun siyah ve mavi renk seçenekleri olacak.

