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Reno5 ailesi büyüyor: Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

07.04.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, Oppo Reno5 Z 5G adında yeni bir model daha duyurdu. Oppo Reno5 Z 5G'nin özellikleri arasında dikkat çekici donanımlar bulunuyor. İşte Oppo Reno5 Z 5G'nin özellikleri ve fiyatı.

Reno5 ailesi büyüyor: Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno5 ailesine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Reno5, Reno5 K, Reno5 Pro, Reno5 Pro Plus gibi modellerin yer aldığı seriye şimdi de Reno5 Z 5G adında dikkat çekici bir model daha eklendi. Bu model, adından da anlayabileceğiz üzere 5G teknolojisine hazır bir durumda.

OPPO RENO5 Z 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Reno5 Z 5G'nin özellikleri arasında 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunuyor. Telefon MediaTek Dimensity 800U işlemciden güç alıyor ve bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Oppo F19 Pro+'a büyük ölçüden benzeyen Reno5 Z 5G, 30W hızlı şarj destekli 4.310 mAh'lik bir pil geliyor. Telefon kutusundan ise Android 11 tabanlı ColorOX 11.1 arayüzü ile çıkıyor.

Oppo Reno5 Z 5G özellikleri

Reno5 Z 5G'nin arka kısmında 48 MP'lik bir ana kamera bulunurken, bu kameranın hemen yanı başında 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP monokrom kamera da yer alıyor. Telefon, 3,5 mm kulaklık girişine ve NFC desteğine de sahip. Reno5 Z 5G'nin ekranındaki çentikte 16 MP'lik bir selfie kamerası var.

Oppo Reno5 Z 5G kamera

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İŞTE OPPO RENO5 Z 5G'NİN FİYATI

Oppo Reno5 Z 5G'nin fiyatı için Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaklaşık 410 dolarlık bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda. Telefonun siyah ve mavi olmak üzere iki ayrı renk seçeneği mevcut.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon 5G
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