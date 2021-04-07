Reno5 ailesi büyüyor: Oppo Reno5 Z 5G tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Oppo Reno5 ailesine yeni üyeler eklemeye devam ediyor. Reno5, Reno5 K, Reno5 Pro, Reno5 Pro Plus gibi modellerin yer aldığı seriye şimdi de Reno5 Z 5G adında dikkat çekici bir model daha eklendi. Bu model, adından da anlayabileceğiz üzere 5G teknolojisine hazır bir durumda.

OPPO RENO5 Z 5G'NİN ÖZELLİKLERİ

Reno5 Z 5G'nin özellikleri arasında 6,43 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunuyor. Telefon MediaTek Dimensity 800U işlemciden güç alıyor ve bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Oppo F19 Pro+'a büyük ölçüden benzeyen Reno5 Z 5G, 30W hızlı şarj destekli 4.310 mAh'lik bir pil geliyor. Telefon kutusundan ise Android 11 tabanlı ColorOX 11.1 arayüzü ile çıkıyor.

Reno5 Z 5G'nin arka kısmında 48 MP'lik bir ana kamera bulunurken, bu kameranın hemen yanı başında 8 MP'lik ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP monokrom kamera da yer alıyor. Telefon, 3,5 mm kulaklık girişine ve NFC desteğine de sahip. Reno5 Z 5G'nin ekranındaki çentikte 16 MP'lik bir selfie kamerası var.