Reno6 Pro+’ya çok benzeyen Realme cihazı ortaya çıktı

Cihazın özelliklerine gelirsek, kaynağa göre Realme X9 Pro, kavisli kenarlara ve 90Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.55 Samsung E3 S-AMOLED ekrana sahip. TENAA, telefonun 20:9 en boy oranı ve 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunduğunu bildirdi.

İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Aktarılan bilgilere göre Snapdragon 870 yonga seti, cihaza LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama ile güç sağlayacak. 65W SuperVOOC 2.0 geliştirilmiş sürümünü destekleyen 4.500mAh pil barındırıyor. Selfie’ler için Sony IMX616 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumunda bir Sony IMX766 50 megapiksel birincil kamera, Sony IMX481 16 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel siyah beyaz lens bulunuyor.

İddialara göre Realme X9 Pro, Dolby destekli çift hoparlör ve NFC gibi başka özellikler de sunacak. Telefonun ön ve arka tarafları Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve alüminyum alaşımlı bir çerçeveye sahip. Haberi sızdıran kaynak, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip telefonun sırasıyla 2.699 Yuan (422 dolar) ve 2.999 Yuan (469 dolar) civarında fiyatlandırılabileceğini tahmin ediyor.