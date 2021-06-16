HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Reno6 Pro+’ya çok benzeyen Realme cihazı ortaya çıktı

Reno6 Pro+’ya çok benzeyen Realme cihazı ortaya çıktı

16.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

RMX3366 model numarasına sahip bir Realme telefonu, özellikleri ve görüntüleri ile TENAA’da görüldü. Söylentiler, telefonun Çin’de Realme X9 Pro olarak yakında piyasaya sürüleceğini iddia etti. Şimdi bir kaynak, bu cihaza dair bazı bilgileri paylaştı.

Reno6 Pro+’ya çok benzeyen Realme cihazı ortaya çıktı

Cihazın özelliklerine gelirsek, kaynağa göre Realme X9 Pro, kavisli kenarlara ve 90Hz yenileme hızı desteğine sahip 6.55 Samsung E3 S-AMOLED ekrana sahip. TENAA, telefonun 20:9 en boy oranı ve 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük sunduğunu bildirdi.

İŞTE ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Aktarılan bilgilere göre Snapdragon 870 yonga seti, cihaza LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama ile güç sağlayacak. 65W SuperVOOC 2.0 geliştirilmiş sürümünü destekleyen 4.500mAh pil barındırıyor. Selfie’ler için Sony IMX616 32 megapiksel ön kameraya sahip olacak. Arka kamera kurulumunda bir Sony IMX766 50 megapiksel birincil kamera, Sony IMX481 16 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel siyah beyaz lens bulunuyor.

İddialara göre Realme X9 Pro, Dolby destekli çift hoparlör ve NFC gibi başka özellikler de sunacak. Telefonun ön ve arka tarafları Gorilla Glass 5 ile korunuyor ve alüminyum alaşımlı bir çerçeveye sahip. Haberi sızdıran kaynak, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama alanına sahip telefonun sırasıyla 2.699 Yuan (422 dolar) ve 2.999 Yuan (469 dolar) civarında fiyatlandırılabileceğini tahmin ediyor.

6-8-696x392

Sızıntı kaynağı ayrıca Realme X9 Pro ve OPPO Reno 6Pro+’ın birbirine benzer olduğunu söyledi. Reno modelinin sahip olduğu tek göze çarpan eklemeler, telefoto kameraya ve OIS desteğine sahip olması. Kaynak, Realme X9 Pro’nun biri Snapdragon 870 ve diğeri Dimensity 1200’e sahip iki çeşidi olduğunu ekledi.

OnePlus Nord 2 kılık değiştirerek geliyor!OnePlus Nord 2 kılık değiştirerek geliyor!

İkincisinin, OnePlus Nord 2 olarak adlandırılması ve küresel pazarda satışa sunulması beklendiği için Çin’de piyasaya sürülmeyecek.

Hızlı ve Öfkeli serisinin ne zaman biteceği belli oldu: Hayranları çok üzülecek

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünüEn iyi yorumlara sahip 15 saç bakım ürünü
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Dikkat çeken iPhone konsepti ortaya çıktıDikkat çeken iPhone konsepti ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Realme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Kaşıkçı cinayetinde korkunç detay: Birkaç dakika içinde ölümcül tesir gösterdi

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Rezalet! Kimseyi umursamadan parkta cinsel ilişkiye girdiler

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Ünlü oyuncudan EDHO'ya veda mesajı!

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.