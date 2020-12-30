Rentek manevrası nedir? Rentek manevrası sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Öncelikle rentek manevrası nedir? Nasıl yapılır ve kuralları var mıdır? Uygulayacak kişinin bunu çok iyi bilmesi ve uygun koşulları tespit edebilmesi gerekir. Kaza sonrasında yapılan kurtarma girişimlerinde tecrübesizlik veya bilgisizlikten dolayı yapılan hatalar, hastaların hayati fonksiyonlarını doğrudan etkiler. Rentek manevrası hakkında bilinmesi gereken her şeyi yazımızda derledik.

Rentek Manevrası Uygulama Aşamaları Nelerdir?

Kaza sonrasında önce kişi kendi güvenliğini ön planda tutarak hastanın yanına gider. İlk olarak hastanın bilinci kontrol edilir. İki omzundan tutarak iyi olup olmadığı sorulur. Eğer cevap veriyorsa bilinci açık demektir. Aracın yangın riski bulunmuyorsa herhangi bir müdahale edilmeden 112 sağlık ekipleri aranır ve beklenir.

Hastanın bilinci kapalı olması durumunda rentek manevrası uygulanmaya başlanır. İşte adım adım rentek manevrası nasıl yapılır sorusunun cevabı:

1. Aracın yanına gidilir. Çevresinde bir tur atılır ve yangın riskinin olup olmadığı kontrol edilir.

2. Yaralının yanına gidilir. Göz hizasına eğilerek “iyi misiniz” diye seslenilir. Cevap alınmaz ise tekrarlanır. Bu durumda bilinci kapalı demektir.

3. Etraftaki kişilerden 112 numarasını aramaları istenir.

4. Hastanın solunumu kontrol edilir. Bunun için eli göğüs üzerine koyarak göğüs hareketleri izlenir. Eğer solunum var ise sağlık ekiplerinin gelmesinin beklenmesi tavsiye edilir.

5. Ayakların pedala sıkışıp sıkışmadığı kontrol edilir. Sıkışmadığından emin olduktan sonra devam edilir. Sıkışmış ise ayaklar kurtarılarak serbest hale getirilir.

6. Hastaya yakın olan bacağımız sedye konumuna getirilir. Yine hastaya yakın olan el ile başı sabitlenir. Başını ve boynunu sabit tutmak oluşabilecek boyun travmalarının önüne geçmek için oldukça önemlidir. Başı sabitlemek için müdahale eden kişi başı ile destek sağlayabilir.

7. Baş sabitlendikten sonra emniyet kemeri açılır. Baş sabitlenmeden önce bu işlem yapılmamalıdır. Hastanın bilinci olmadığından yığılıp darbe alabilir.

8. Kişi hastaya uzak kalan boştaki eli ile hastanın çenesinin altından tutarak sabitleme işini sağlar.

9. Hastaya yakın kol, sırt çevresinden dolanarak hasta kavranır ve kişiye yakın el tutularak pozisyon tamamlanmış olur.

10. Hastayı dışarıya çekme kısmı tek hamlede yapılmalı ve oldukça dikkat edilmelidir. Omuriliğe zarar vermemek için çene sıkıca tutulmalıdır.