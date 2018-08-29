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Reşadiye'de, çatı katında çıkan yangın korkuttu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 12:56 | Son Güncelleme

TOKAT'IN Reşadiye ilçesinde, dört katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Fatih YILMAZ TOKAT, (DHA) TOKAT'IN Reşadiye ilçesinde, dört katlı apartmanın çatı katında yangın çıktı. Çevredekileri korkutan yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın, 10.30 sıralarında ilçe merkezindeki Köprübaşı Caddesinde altında ekmek fırını bulunan 4 katlı binada İlhami Demir'in oturduğu çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede binanın çatısını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturanların tahliyesiyle, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Çevredekilerin de yardımıyla yangın yarım saatlik çalışmayla kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatı katı tamamen kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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