Re’sen emekli askerler mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor

Re’sen Emekliler Derneği (RE-DER) Genel Başkanı Süleyman Göncü, haklarında memuriyetten çıkartmayı gerektiren hiçbir mahkeme kararı yokken, darbecilerin ve FETÖ örgütünün kendinden olmayanlara uyguladıkları yasa dışı yöntemlerle 2’li ve 3’lü kararnameler ile TSK’dan atılan askerlerin olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vereceği talimatla, TBMM’de, "6191/ 32.madde hükümlerinden de aynen faydalanırlar" şeklinde KHK veya kanun maddesiyle mağduriyetlerin çözüleceğini bildirdi.

RE-DER Genel Başkanı Süleyman Göncü, yaptığı yazılı açıklamada, haklarında memuriyetten çıkartmayı gerektiren hiçbir mahkeme kararı yokken, darbecilerin ve FETÖ örgütünün kendinden olmayanlara uyguladıkları yasa dışı yöntemlerle 2’li ve 3’ lü kararnameler ile TSK dan atıldığını belirterek, “Neden? Milli ve yerli duruşları net, inançlarına uygun yaşamaya çalıştıkları, eş ve çocukları buna uygun davrandığı, milliyetçi yönleri ağır bastığı için. Halbuki onları atanlar, oklar kendine dönünce medyada feryat ettiler, "Hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı olmayan masumdur. Bunları görevden atmak, tüm milli ve evrensel hukuka aykırıdır’’ diye. Oysa güçlünün haklı değil, haklının güçlü olduğu bir düzende,adalet herkes içindir” ifadelerini kullandı.

Göncü şunları kaydetti:

“15 Temmuzdan sonra anlaşıldı ki FETÖ’ye ve darbeci zihniyete biat etmedikleri için yok edilmişler. Neden? FETÖ’nün ne olduğunu ilk anlayan ve mücadele eden darbeci zihniyete karşı mücadele eden, milliyetçi ve muhafazakar askerler oldukları için, TSK’daki amirler disiplin kanunundan aldıkları yetkileri, disiplinin tesisi için değil, kendilerine biat etmeyen personeli tasfiye için kullanarak yaptılar. Aynı kanun maddesi ve gerekçe ile atılan Yaş mağdurlarından farkları ne? AYİM (yargı) yolunun açık olması. AYİM şimdi ne oldu? Kendilerine hak arama yolu olarak gösterilen AYİM, hukuka aykırı bir yapı, darbe ürünü vesayet düzeninin kanunsuz işlemlerine hukuki boyut kazandırmakla görevli ve bu mahkemede görev alanların FETÖ elemanlarının elinde olduğu tespit edildiği için kapatıldı. Ama hala mağdur ettikleri Re-sen emekli askerler görülmüyor-duyulmuyor. Kim engel oluyor? Kripto FETÖ’cüler. Neden? Onların zulmüne uğramışlar ve FETÖ ve darbeci kafayla en iyi bunlar mücadele eder. Konu ile ilgili o kadar yazıldı konuşuldu ki, tüm detayları ile çözüm makamındaki herkes tarafından biliniyor. Özetle ’Darbecilerin ve FETÖ’nün zulme uğramış, hala o zulmü yaşayan yerli ve milli vatansever askerler.’ Çözüm ne? Vesayet düzeninden en çok zarar görmüş, darbeci yapılarla kararlı mücadelesinden hiç vazgeçmemiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vereceği talimatla, TBMM çözüm çok basit, tek satırlık bir KHK veya kanun maddesi; ’6191/ 32.madde hükümlerinden aynen faydalanırlar.’ Çünkü geçmişte benzer uygulama yapıldı, örneği mevcut. Bu mağduriyetleri giderecek kanun taslağımız da hazırlanıp, ilgililere arz edilmiştir.”

