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  4. Reshad Strik eşi Gamze Özçelik'i 'Hatunum benim' diyerek paylaştı! Romantik kutlama olay oldu

Reshad Strik eşi Gamze Özçelik'i 'Hatunum benim' diyerek paylaştı! Romantik kutlama olay oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
28.08.2024 09:28
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Bir dönem Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Zeynep Komiser' karakteri ile hafızalara kazınan Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti. Özçelik geçtiğimiz aylarda evlilik haberiyle gündeme geldi. Ünlü isim Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile dünyaevine girdi. Reshad Strik eşi Gamze Özçelik'in doğum gününü 'hatunum benim' diyerek kutladı. Romantik kutlama sosyal medyada gündem oldu.

MYNET-Ekranların en uzun soluklu dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı 'Zeynep Komiser' karakteriyle hafızalarımıza kazınan Gamze Özçelik, oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti.

Dünya çapında yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Gamze Özçelik geçtiğimiz aylarda Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik ile nikah masasına oturmuştu.

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EŞİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Düğünü ile uzun süre konuşulan Gamze Özçelik şimdilerde eşi ile birlikte paylaştığı fotoğraflarla beğeni topluyor. Her paylaşımları olay olan ünlü çiftten Rehada Strik, son olarak eşinin yeni yaşı için yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

42'nci yaşına basan Özçelik'in doğum gününü sosyal medya üzerinden kutlayan Strik, eşiyle bahçede çalıştıkları anlarda çekilen bir fotoğraflarını yayınlayarak 'Elhamdülillah... Doğum günün kutlu olsun hatunum benim.' notunu düştü.

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Reshad Strik'in romantik kutlaması kısa sürede gündem oldu. Ünlü çifte sosyal medyada; 'çok yakışıyorlar', 'harika çift', 'mükemmel bir uyumları var' gibi yorumlar yapıldı.

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Gamze Özçelik
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