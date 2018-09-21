Resident Evil 2 için yeni hikaye videosu yayınlandı

Oyun dünyasının kült serilerinden biri olan Resident Evil, 1998 yapımı ikinci oyunuyla bir kez daha PC ve konsollarımıza konuk olmaya hazırlanıyor. Uzun bir süredir yapım aşamasında bulunan Resident Evil 2 Remake 25 Ocak 2019’da raflardaki yerini almış olacak.

Genel olarak Remake yapımlarda, oyunun grafikleri ve bazı detayları elden geçirilir. Fakat Capcom, Remake kavramını bambaşka bir boyuta taşıdı.

Japon oyun devi 1998 yılında satışa sunduğu Resident Evil 2’nin ara videoları, dinamik geçişleri, kamera açıları ve oynanış dinamiklerine varana kadar herşeyi değiştirdi. Kısacası 1998 ve 2019 yıllarındaki RE 2 oyunları arasındaki tek ortak yön ana senaryo diyebiliriz. Keza oyunun senaryosunda da ufak tefek değişiklikler karşımıza çıkacak. Zira bu durum Tokyo Game Show kapsamında yayınlanan videoda da net bir şekilde gözler önüne seriliyor.

Bu video ile birlikte Ada Wong karakterinin de Resident Evil 2’de nasıl göründüğünü öğrenmiş oldu. Bilindiği üzere bu karakter RE evrenine 2. oyun ile birlikte dahil olmuş, 4. oyunda ise önemli bir rol üstlenmişti.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. RE 2 Remake hali hazırda ön siparişte. Dilerseniz oyunu şimdiden satın alabilirsiniz.

Videoya buradan göz atabilirsiniz

