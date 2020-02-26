Resident Evil 3 Remake geliyor

Oyunun hayranlarıyla buluşmasına iki aydan az süre gelmişken Capcom tarafından Resident Evil 3'ün demosunun yayınlanacağı duyuruldu. Demo için henüz tarih verilmezken Capcom ”Yakın Zamanda” demekle yetindi. Aşağıda resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımı görebilirsiniz.

RESİDENT EVİL 3 REMAKE İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Capcom’un 3 Nisan 2020 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için yayınlayacağı RE 3 Remake için geri sayım başladı diyebiliriz. Hatta birileri bizler için onu önceden oynamış ve deneyimlemiş bile. Eğer siz de bizler gibi oyunun piyasaya çıkmasını sabırsızlıkla bekleyenlerdenseniz aşağıdaki 10 dakikalık oynanış videosunu izleyerek biraz olsun rahatlayabilirsiniz.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda Capcom RE 2 Remake’i piyasaya sürmüş ve bu oyun otoritelerden yüksek puanlar almıştı. Oyunun görüntü kalitesi inanılmaz artmış ve oynanış keyfi bir hayli artmış olsa da oyunu destekleyenler kadar eleştirenler de olmuştu.

RESİDENT EVİL 3 REMAKE'İN DETAYLARI

Oyunun genel eleştiri alan kısmı RE2’deki oyun sabit kameralı bir oynanış sunuyordu. Bu oynanış oyun içindeki alanların kolayca ezberlenmesini sağlıyor ve bu sayede haritaya bağlılık azalıyordu. Ancak RE2 Remake’de TPS tarzı bir kamera görüntüsüne geçilince haritaya bağımlılık arttı. Bunun yanında oyunun remake versiyonunda Mr. X ölümsüz hale geldi. Eski oyunda bu Boss öldürülebiliyordu. Bu nedenle Remake’de sürekli bir kaçma oyununa dönüştü.

Bu videoyu izleyerek oyunu satın alıp almayacağınıza karar verebilirsiniz



