Resident Evil 3 Remake tamamlanmak üzere

Bu başarı Resident Evil 3 Remake için de Capcom’un iştahını kabarttı. Çünkü Capcom yeni remake oyunların geleceğini Resident Evil 2 Remake’in satış başarısına bağlamıştı. Nitekim satışlar iyi olunca RE3 Remake için de çalışmalara başlandı.

Capcom beklenildiği üzere 2019’un sonlarında Resident Evil 3 Remake’i duyurdu. Aynı 2. oyunda olduğu gibi orijinaline sadık kalınarak yeniden yapılan oyun yayınlanan videosuyla serinin fanlarını heyecanlandırmayı başardı.

Yapımcı ekip oyunun çıkış tarihi için de 3 Nisan 2020’yi işaret etmişti. Bu durum kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. Capcom’un bu kadar kısa bir süre içerisinde oyunu tam anlamıyla hazır hale getirip getiremeyeceği sorgulanmaya başladı.

Geçtiğimiz gün yapımcı ekipten Peter Fabiano ve Masao Kawada oyun sektörünün önde gelen mecralarından Famitsu ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Capcom’un yetkili isimleri oyunun yüzde 90 oranında tamamlandığını ve çıkış tarihinde herhangi bir ertelemenin söz konusu olmayacağını açıkladılar.

Dip not olarak hatırlatalım. 3 Nisan’da çıkacak olan yapım PC, PS4 ve Xbox One için gelecek.

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