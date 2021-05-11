Resident Evil Village, satış konusunda dikkatleri üzerine topladı!

Resident Evil Village, dünya genelinde 7 Mayıs'ta piyasaya sürüldü. Oyun, son yılların en dikkat çekici yapımlarından biri oldu. Özellikle uzun boyuyla ilgi toplayan Lady Dimitrescu oyunun tanınmasına katkı sağladı. Peki Resident Evil Village ne kadar sattı?

İŞTE RESIDENT EVIL VILLAGE İÇİN VERİLEN SAYI

Capcom, bu soruyu yanıtlayan bir duyuru yaptı. Firma, Resident Evil Village için toplam sevkiyatların ve dijital satışların dünya çapında üç milyon birimi aştığını duyurdu.

Buna karşılık, bir önceki oyun Resident Evil 7: Biohazard, aynı sürede 2,5 milyon birim satmıştı. Resident Evil Village, Resident Evil 7: Biohazard'a nazaran daha iyi bir çıkış yakalamış gibi görünüyor.

Ayrıca, Capcom'un aktardığına göre Resident Evil serisinin toplam sevkiyatları artık 100 milyon birimi aşmış durumda.

