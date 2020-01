Resim öğrencilerinin şövalelerini Bursalı öğrenciler üretiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki TEMATİK lisesi öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Ders Aletleri Yapım Merkezi' protokolü kapsamında, sanat okulları ve konservatuarlarda eğitim gören öğrenciler için şövale üretimine başladı. Ahşaptan yapılan şövale için 20 öğrenci ve 8 öğretmen sömestir tatilinde okullarında çalışmaya devam ediyor. İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, "Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkeziyle yapılan anlaşma gereği; Türkiye çapındaki devlet okullarına mobilya ve donatım desteği veriyoruz. Öğrencilerimiz şu an sanat okullarına şövale yapıyorlar" dedi.

İnegöl ilçesinde bulunan Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü'nde eğitim gören 16 okuldan TEMATİK lisesi öğrencileri, 16 çeşit oyuncak üretip. ürünlerini İran, Azerbaycan ve Kırgızistan gibi ülkelere ihraç ederken, şimdi de Türkiye'de konservatuar bölümündeki öğrenciler için ahşaptan yapılan şövale üretimine başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkezi ile yapılan protokol gereği, sanat okullarındaki öğrenciler için 2 bin şövale üretimine başlayan öğrenciler, sömestir tatilinde de okullarında çalışıp, harçlık kazanıyor. Bunun yanında öğrenciler ayrıca, Türkiye genelinde birçok okula mobilya ve donatım hizmeti veriyor.

Çalışmayla ilgili açıklama yapan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, "Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampüsü içinde bulunan TEMATİK lisemizde eğitim gören öğrencilerimizin çalışmaları sürüyor. Öğrencilerimiz birçok okula mobilya ve donatım hizmeti veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkeziyle yapılan anlaşma gereği, Türkiye çapındaki devlet okullarına mobilya ve donatım desteği veriyoruz. Öğrencilerimiz şu an sanat okullarına şövale yapıyorlar. Sömestir tatili olmasına rağmen öğrencilerimiz işlerini sürdürüyorlar. Okulumuz bir fabrika gibi üretimini sürdürmekte. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek" dedi.

'HEDEFİMİZ MOBULYA SEKTÖRÜNE NİTELİKLİ KİŞİLER YETİŞTİRMEK'

TEMATİK Lisesi'nin Müdürü Şenol Yoğurtçu ise projeyle ilgili şunları söyledi:

"2019 yılında döner sermaye kapsamında 780 bin TL ciro yaptık. 2020 yılı yani bu yıl içinde üretimimiz artırarak 1.5 ila 2 milyon TL arasında ciro hedefimiz var. Okulumuz sömestir tatilinde olmasına rağmen 20 öğrencimiz ve 8 öğretmenimizle birlikte çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı Ders Aletleri Yapım Merkeziyle görüşmelerimiz devam ediyor. Ders Aletleri Yapım Merkezi'ne 1 ay önce 1000 Mangala siparişimizi teslim ettik. Şu an sanat okullarında kullanılmak üzere 2 bin şövale siparişi daha aldık. Üretimimiz devam ediyor. Öğrencilerimiz burada çalışarak harçlıklarını da kazanıyorlar. Oldukça mutlular hem öğreniyorlar hem de para kazanıyorlar. Hedefimiz, İnegöl mobilyasına ve Türkiye mobilyasına gelecekte nitelikle kişiler yetiştirmektir. Biz de bu kapsamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

TEMATİK Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Sıla Koyun da "Tatil olmasına rağmen ben de diğer arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Bu sayede hem eğitim alıyorum hem de para kazanıyorum" dedi.