HABER

Resim öğretmeni, öğrencilerin sokakta bulduğu kedileri sahiplendiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 11:10 | Son Güncelleme

   İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki İlkkurşun Ortaokulu'nda resim öğretmeni Şeyda Yılmaz, öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin verip, birkaç gün içinde de sahiplenecek kişileri buluyor.

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki İlkkurşun Ortaokulu'nda resim öğretmeni Şeyda Yılmaz, öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin verip, birkaç gün içinde de sahiplenecek kişileri buluyor. Dersi kucağında kediyle anlatan Yılmaz, öğrencileriyle birlikte hayvan sevgisine dikkat çekiyor.
Karabağlar'daki İlkkurşun Ortaokulu'nda resim öğretmenliği yapan Şeyda Yılmaz, daha önce hayvanlarla ilgili projeler hazırlayıp, sokak kedileri için damacanalardan mama kabı ve kulübeler yaptı. Kızının eve kedi almak istemesiyle hayvan sevgisi artan Yılmaz, şimdi de öğrencilerinin sokakta bulduğu kedileri sınıfa getirmesine izin veriyor. Yılmaz, birkaç gün içinde sahiplenecek kişileri de bulurken, geçen sürede kedilere, öğrencileriyle sınıfta bakıyor. Dersi kucağında kediyle anlatan Yılmaz, öğrencileriyle birlikte hayvan sevgisine dikkat çekiyor.
'MERHAMETLİ BİREYLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUM'
Projeleriyle birçok öğrencisine hayvanları sevdirdiğini aktaran Şeyda Yılmaz, şunları söyledi
Öğrencilerim, anneleri yanında olmayan yavru kedileri, yaralı kedileri bana getiriyor. Bir kedi geldiğinde akşama kadar sınıf sınıf geziyorum. Bir öğrenciye ya da onların bir tanıdıklarına sahiplendiriyorum. Akşama kadar kaybolmasın, diye de kedileri derslere sokuyoruz. Çocuklar bu durumu çok kanıksadı. Yavru kedilere merhamet etmeyen bireyler yetiştirmek istemiyorum. Yaralı gördüğü bir kediyi sokakta bırakan bir çocuğun, ileride topluma yararlı, iyi kalpli biri olacağını düşünemiyorum. Bu dünyada üstün değiliz, sadece zeka gibi özelliklerimiz bakımından üstünüz. Bunun getirdiği bir sorumluluk olmalı. Diğer canlıların yaşam hakkına müdahale etmeyip, onlar için elimizden geleni yapmalıyız. Kediler dersi etkilemiyor. Matematik dersine giren arkadaşım, arada kediyi alıyor 5 dakikalığına, çocuklar tekrar motive oluyor. Çizim yaparken aslında canlı modelden çizim yapılır fakat bizim böyle bir imkanımız yok. Biz burada karakalem örnekler üzerinden çiziyoruz. Yavru kediler bizim canlı modelimiz oluyor. Bugüne kadar bu şekilde onlarca kedi sahiplendirdim. Hasta kedileri tedavi ediyorum. Evimde de biri görme engelli iki kedim var. Hayvan sahiplenmek isteyenlerin de önceliği engelli hayvanlar olsun.
'DERSE KATKISI OLUYOR'
Öğrencilerden Münirhan Kahraman (13), Kediler dersi engellemiyor. Daha çok katkısı oluyor. İlk geldiğinde pek alışamıyorduk; fakat daha sonra hayvanlara daha yakın olduk. Evimizin bahçesindeki kediye de su götürüyorum dedi.
Öğretmenleri sınıfa kediyle girdiğinde arkadaşlarının heyecanla baktığını anlatan Enisagül Bağlam (14) ise Hayvanlarda değişik bir şey var, onları çok seviyoruz. Şeyda hocam onları derse getirdiğinde motivasyonumuz artıyor. Onlara yuva bulmaya çalışıyoruz. Derslere daha çok gelmek istiyoruz. Sokak hayvanlarına su götürüyorum, mama götürüyorum diye konuştu.
'DERSE İLGİM ARTTI'
Öğretmeninin getirdiği kedilerden birini sahiplenen İrem Güvendik (13) de Yaklaşık 1 ay önce bulunan kedinin boynunda yarası vardı. Veterinere götürdükten sonra Şeyda hoca sınıf sınıf dolaştı. Ben de zaten kedi sahiplenmek istiyordum, ailemi aradık, kabul ettiler. Daha sonra da okul çıkışında kediyi eve götürdüm. Ailem de hayvanları çok seviyor, o yüzden hiç sıkıntı olmadı. Onun evde dolanması çok güzel, insana çok huzur veriyor. Derslerde de kedilerin burada olması eğlenceli oluyor. Normalde de sokakta bir kedi gördüğüm zaman aç mı değil mi, diye düşünüyordum. Sahiplendikten sonra artık her gördüğümde kedileri besliyorum dedi.
Öğrencilerden Ceren Kaplan (13) ise Normalde resimle fazla uğraşmıyordum, hocam sayesinde ilgim gelişti. Kurslarına katıldım. Hocamın hassasiyetinden etkilenerek hayvan sevgim arttı ve daha çok kedi resimleri çizmeye başladım. Güzel sanatlara hazırlanmak istiyorum, yetenek sınavlarına hazırlık oluyor benim için diye konuştu.

Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince... Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince...
Halıların içinden 137,5 kilogram afyon sakızı çıktıHalıların içinden 137,5 kilogram afyon sakızı çıktı
Beylikdüzü’nde AVM’de yangın paniğiBeylikdüzü’nde AVM’de yangın paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Şişli'de iki kardeşin hayatını kaybettiği kaza kamerada

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

MasterChef'te elemeye kalan 2. isim belli oldu

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kayseri’de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?

Montrö Boğazlar Sözleşmesi nedir?

Ankara'da iki grup arasında silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı

Yolda karşılaşıp silah çektiler! Ölü ve yaralılar var

Güngören'de şoke eden görüntü! Sokakta ceset bulundu

Cesedi sokak ortasında bulundu

Kadıköy'de şoke eden olay! Üniversite binasının 9. katından aşağı atladı

Üniversite binasının 9. katından atladı

Hırsızlık için girdiği binanın çatısından düşüp yaralandı

Hırsızlık için girdi canında oluyordu

Son dakika: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Haberler peş peşe geldi! Çok sayıda kişiye gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.