Resim öğretmenleri fırçalarıyla okulları renklendiriyor

Bu kapsamında Yenişehir Halk Eğitim Merkezi ile "Okullar Hayat Bulsun Projesi"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Atlı, proje kapsamında 37 ilkokul, 7 anaokulu olmak üzere 44 okulda çalışma yapmaya karar verdiklerini anlattı.

"Türkiye'de en fazla zenginleştirilmiş kütüphaneye sahip ikinci ilçe olduklarını belirten Atlı, okulları fiziki bakımdan geliştirirken okul bahçelerini de daha güzel hale getirme çabası içerisine girdiklerini söyledi.

Projelerle okulların birçok alanına dokunduklarını aktaran Atlı, özel eğitim öğrencilerinin daha düzenli ve güzel bir ortamda eğitim görmeleri için okullara 28 özel eğitim sınıfı kazandırdıklarını belirtti.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüsamettin Atlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karacadağ Kalkınma Ajansı ve Avrupa Birliği desteğiyle projeler yürüttüklerini söyledi.

Merkez Yenişehir ilçesinde 9 resim öğretmeni, okulların bahçelerinde geleneksel oyunları yaşatmak için çizgi çalışması, duvarlara da eğitici resimler yapıyor.

Atlı, Yenişehir Halk Eğitim Merkezinde usta öğretici olarak çalışan 9 resim öğretmeninin yer aldığı proje kapsamında 20 okulda, bahçelerde çizgi çalışması, duvarlarda da eğitici resimler yapıldığını dile getirdi.

"Anne ve babalarımızdan öğrendiğimiz ve oynadığımız oyunların unutulmamasını, bunları öğrencilerimizin de öğrenmesini ve sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamak istedik." ifadesini kullanan Atlı, şunları kaydetti:

"Ayrıca, okulların duvarlarını güzelleştiriyoruz. Proje kapsamında resim öğretmenleri her gün belirlediğimiz okullarda çalışma yapıyor. Bu çalışmayla veli ve çocukların çok mutlu olduğunu gördük. Önce dezavantajlı okullarda yaptık. Geri dönüşleri olumlu olunca projeyi tüm okullarda uygulamaya karar verdik. Önce köy okullarında başladık, sonra bütün okullara yaydık."

- "Çocuklar mutlu oluyor"

Projede yer alan resim öğretmenlerinden Leyla Tekin, proje kapsamında çalışma yapmaktan mutlu olduğunu, proje ile çocuklarla zaman geçirdiklerini belirtti.

Eğitici ve okulları güzelleştiren resimler yaptıklarını aktaran Tekin, "Çocukların oynayabileceği alanlar yaratıyoruz. Çocuklar mutlu oluyor ve hemen oynamaya başlıyorlar. Öğrencileri geleneksel oyunlar ve eğitici resimlerle buluşturmanın sevincini yaşıyoruz." dedi.