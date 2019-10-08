Resim sevdalısı "Necati dede"nin bahçesi sergi salonu gibi

İlk olarak bu caminin resmini yaptığını belirten Yiğit, "Evimde kendi kendime resim yapmaya başladım. Mavi, kırmızı, yeşil, beyaz renklerini kullandım. Yapacağım resimleri önce bir kağıda çiziyorum, daha sonra yağlı boyayla boyuyorum. Hayvan resimleri yapıyorum, kendime göre değişik şeyler çizip boyuyorum." dedi.

Hastalığının ilk günlerinde bir nevi rehabilite olmak amacıyla kağıda ve tahtadan yaptığı tablolara yağlı boya resimler çizmeye başlayan Yiğit, yaklaşık 6 ayda tedavi sürecini atlatıp sağlığına yeniden kavuştuktan sonra da hobisine devam etti.

Yiğit, resim tutkusunu sürdürmesinde eşi Hafize Yiğit ve çocuklarından büyük destek gördüğünü anlattı.

- "Hiç eğitim almadım"

Necati Yiğit, bazı resimlerini eskiden yaşadıklarını gözünde canlandırarak yaptığını söyledi.

Okur yazarlığının olmadığını dile getiren Yiğit, "Hiç eğitim almadım. Birinin resim yaptığını da görüp incelemedim. Yaptıklarım çok hoşuma gidiyor, resimlerimin karşısına geçip seyrediyorum. Bir gün birisi geldi, yaptığım baykuş resmini çok beğendi, ben de ona hediye ettim." dedi.

Sergi açmayı düşünmediğini ifade eden Yiğit, isteyenlerin evine misafir olarak gelip resimleri inceleyebileceğini, kapısının herkese açık olduğunu belirtti.

- "Resim yapmak iyi geliyor"

Kanserden korkmadığını ve kısa sürede iyileştiğini vurgulayan Yiğit, şöyle devam etti:

"Bahçemde yaptığım resimler beni oyalıyor, iyi geliyor. Kanser hastası bütün kardeşlerime tavsiyem, kendilerini hiç üzmesinler, kafalarına hiç takmasınlar. Ben daha yaşayacağım, Allah'tan 10 sene daha istedim. Yaradan inşallah o günleri bize verecek. Kanser hastaları için en önemli olan şey huzur. Bu hastalığa yakalananlar iş, para, kavga ve gürültüden uzak durmalı. O kişi kendisine bir uğraş bulup onunla ilgilenmeli."

Necati Yiğit, hastalığını moralle yendiğini, stressiz yaşam ve iyi beslenmenin de bunda etkili olduğunu dile getirdi.

