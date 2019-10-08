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Resim sevdalısı "Necati dede"nin bahçesi sergi salonu gibi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Manyas ilçesinde 12 yıl önce yakalandığı mide kanserini yenen 83 yaşındaki Necati Yiğit, o dönem başladığı hobisini sürdürüp çoğunlukla hayvan figürlerinden oluşan resimler yaparak bahçesinde sergiliyor - Necati Yiğit: - "Resimleri önce bir kağıda çiziyorum, daha sonra yağlı boyayla boyuyorum. Hayvan resimleri yapıyorum, kendime göre değişik şeyler çizip boyuyorum" - "Kanser hastaları için en önemli olan şey huzur. Bu hastalığa yakalananlar iş, para, kavga ve gürültüden uzak durmalı. O kişi kendisine bir uğraş bulup onunla ilgilenmeli"

BALIKESİR (AA) - SÜLEYMAN ÖZAYDIN - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, 12 yıl önce mide kanserine yakalanınca resim yapmaya başlayan ve hastalığı atlattıktan sonra da hobisini sürdüren 83 yaşındaki Necati Yiğit'in evinin bahçesi sergi salonunu andırıyor.

Kırsal Kocagöl Mahallesi'nde yaşayan Yiğit, 2007 yılında mide kanserine yakalandığını öğrendi.

Hastalığının ilk günlerinde bir nevi rehabilite olmak amacıyla kağıda ve tahtadan yaptığı tablolara yağlı boya resimler çizmeye başlayan Yiğit, yaklaşık 6 ayda tedavi sürecini atlatıp sağlığına yeniden kavuştuktan sonra da hobisine devam etti.

Genellikle hayvan figürleri çizen Yiğit, resimlerini evinin bahçesinde sergiliyor.

Necati Yiğit, AA muhabirine, resim tutkusunun Edirne'deki Selimiye Camisi'ni gördükten sonra başladığını söyledi.

İlk olarak bu caminin resmini yaptığını belirten Yiğit, "Evimde kendi kendime resim yapmaya başladım. Mavi, kırmızı, yeşil, beyaz renklerini kullandım. Yapacağım resimleri önce bir kağıda çiziyorum, daha sonra yağlı boyayla boyuyorum. Hayvan resimleri yapıyorum, kendime göre değişik şeyler çizip boyuyorum." dedi.

Yiğit, resim tutkusunu sürdürmesinde eşi Hafize Yiğit ve çocuklarından büyük destek gördüğünü anlattı.

- "Hiç eğitim almadım"

Necati Yiğit, bazı resimlerini eskiden yaşadıklarını gözünde canlandırarak yaptığını söyledi.

Okur yazarlığının olmadığını dile getiren Yiğit, "Hiç eğitim almadım. Birinin resim yaptığını da görüp incelemedim. Yaptıklarım çok hoşuma gidiyor, resimlerimin karşısına geçip seyrediyorum. Bir gün birisi geldi, yaptığım baykuş resmini çok beğendi, ben de ona hediye ettim." dedi.

Sergi açmayı düşünmediğini ifade eden Yiğit, isteyenlerin evine misafir olarak gelip resimleri inceleyebileceğini, kapısının herkese açık olduğunu belirtti.

- "Resim yapmak iyi geliyor"

Kanserden korkmadığını ve kısa sürede iyileştiğini vurgulayan Yiğit, şöyle devam etti:

"Bahçemde yaptığım resimler beni oyalıyor, iyi geliyor. Kanser hastası bütün kardeşlerime tavsiyem, kendilerini hiç üzmesinler, kafalarına hiç takmasınlar. Ben daha yaşayacağım, Allah'tan 10 sene daha istedim. Yaradan inşallah o günleri bize verecek. Kanser hastaları için en önemli olan şey huzur. Bu hastalığa yakalananlar iş, para, kavga ve gürültüden uzak durmalı. O kişi kendisine bir uğraş bulup onunla ilgilenmeli."

Necati Yiğit, hastalığını moralle yendiğini, stressiz yaşam ve iyi beslenmenin de bunda etkili olduğunu dile getirdi.

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Balıkesir kanser Manyas Necati Yiğit resim

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