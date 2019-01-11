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Resimde bir hayvan gizli, görebildiniz mi?

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2019 10:40 | Son Güncelleme

Sosyal medyada oldukça popüler olan testlere bir yenisi daha eklendi. Paylaşıldıktan sonra hızla yayılan ve tartışma konusu olan test Mühendis Dr. Michelle Dickinson tarafından yayınlandı. Dr. Dickinson'un Twitter ve Intagram hesaplarından paylaştığı 'siyah çizgi testi'ni bu denli popüler yapansa görselin içine gizlenmiş hayvan figürü oldu.

İşte Dr. Dickinson'un 'Çizgilerin içindeki hayvanı görebiliyor musunuz? Tek yapmanız gereken kafanızı sallamak' notuyla paylaştığı o test...

Sadece dikkatli bakanlar görebiliyor

ÇİZGİLERİN İÇERİSİNDEKİ HAYVANI GÖREBİLİYOR MUSUNUZ?

ÇİZGİLERİN İÇERİSİNDEKİ HAYVANI GÖREBİLİYOR MUSUNUZ?
Kafayı hafifçe sağa sola salladıkça veya fotoğrafı küçültünce çizgilerin içerisinde küçük bir kedi yer aldığı görülüyor. Bazı kişiler ilk bakışta kediyi fark ederken, bazı kişiler ise çizgilerden başka bir şey görmüyor.
Twitter'da Japon nörolojist Yamamoto Hashima'ya ait olduğu iddia edilen stres testi de geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Paylaşıma göre test, kişilerin stres seviyesini ölçüyordu.Açıklamaya göre görüntü sabit ve hareketsiz ise stressizsiniz, hafifçe hareket ediyorsa stres altındasınız, atlıkarınca gibi sıklıkla hareket ediyorsa aşırı stres altındasınız. Ancak tüm dünyayı kasıp kavuran test ile ilgili gerçek açığa çıktı.
Testi nörolojist Yamamoto Hashima yapmamış, Yurii Perepadia adlı bir grafik tasarımcı hazırlamıştı.
Perepadia'nın bu görsel dışında da pek çok 3 boyutlu çalışmalarda bulunduğu ortaya çıktı.
Perepadia görselin yayılmasının ardından Instagram üzerinden bir açıklama yaparak şunları söyledi:
"Japon Yamamoto Hashima'nın bu fotoğrafla hiçbir alakası yok. Hatta Yamamoto Hashima gerçek dahi değil. Google'dan araştırın"

KAÇ NOKTA GÖRÜYORSUNUZ?

KAÇ NOKTA GÖRÜYORSUNUZ?
Bu karede kaç adet nokta görüyorsunuz? Ceevabınız 12 ise hesabınız doğru. Ancak bu karedeki 12 noktayı tek seferde görmeniz imkansız.
Buradaki kalpler hareket etmiyor. Sadece öyle görünüyor.
Soldaki kızın teni pembeye yakın sağdakinin sarıya yakın görünse de ikisinin de renkleri aynı.
Yakından bakınca bir Çin tapınağı gibi görünüyor ama uzaktan bakarsanız içinde şaşırtıcı bir detay gizli. (Mona Lisa)
Bu resimde uyuyan bir kadın var.
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test Twitter

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