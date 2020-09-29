Resimde ne görüyorsunuz? Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?

Elbisenin altın rengi veya lacivert olduğu konusundaki tartışmaların ardından internette dolaşan başka bir gizemli fotoğraf var.

Bu resimde bir palyaço mu, yoksa bir köpek mi görüyorsunuz?



Fotoğraf Reddit’te ilk kez yayınlandıktan sonra, insanlar gördükleriyle ilgili yorumlarda tartışmaya başladı. Bir kullanıcı “Köpek ve palyaço arasında kararsızım” derken, başka bir kullanıcı “Palyaçoyu görmek bir dakikamı aldı” dedi, başka bir kullanıcı ise “Beynim yandı” diyerek şaka yaptı.

Reddit kullanıcıları, göremeyenler için fotoğrafın üzerine palyaçoyu çizdi.



Elbisenin rengindeki tartışmaların aksine bu fotoğrafın arkasında bilimsel bir açıklama yok. Fotoğraf da bir labradora ait.

Ama eğer palyaçoyu görmekte zorlanıyorsanız, köpeğin gözlerini zihninizde kapatıp, gözlerinden aşağıya odaklanabilirsiniz.

Bu arada, pek çok insan fotoğrafın üzerine palyaçonun hatlarını çizip Twitter’da yayınlayarak tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.

Bir Twitter kullanıcısı “Tamam, herkes ‘köpek mi, palçayo mu’ fotoğrafını yayınlamayı bırakabilir mi? Ben köpek görüyorum ve köpeğin yüzünde bir palyaço aramak istemiyorum” şeklinde yorum yaptı.

