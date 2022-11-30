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  4. Resimdeki kaplanı sadece aşırı zekiler görebilir! İnsanların %2' si görebiliyor

Resimdeki kaplanı sadece aşırı zekiler görebilir! İnsanların %2' si görebiliyor

30.11.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Optik İllüzyonlar insanların dikkat dağınıklığını ölçmek için oldukça etkili testler arasında bulunuyor. Gün içerisinde yaşanılan stresten uzaklaşmak isteyenler optik illüzyon görsellerine bayılıyor. Optik illüzyonlarla basit IQ egzersizleri yapılıyor. Görselde yer alan kaplanı görebilenlerin çok zeki olduğu belirtiliyor.

Resimdeki kaplanı sadece aşırı zekiler görebilir! İnsanların %2' si görebiliyor

Araştırmalara göre ne kadar zorlu bilmeceleri tamamlarsanız zeka seviyeniz de o kadar fazla olarak görülüyor. Beynimizin nasıl çalıştığı, optik yanılsamalarla her zaman büyüleyici bir şekilde ortaya çıkar. Belirli renk, ışık ve desen düzenlemeleri, aslında orada olmayan bir şeyi görmemiz için zihnimizi yanıltabilir. Ormanda saklanmış olan kaplanı birçok kişi göremiyor.

5 SANİYE İÇİNDE BULAN KİŞİ SAYISI ÇOK AZ

Yukarıda bir kaplanın pusuya yattığı söylenen bir orman fotoğrafı görülebilir. Yeşil çimenler, ağaçlar ve bitkiler ormanın çoğunu kaplar. Tiger, görünmemek için kurnazca çalıların arasına gizlenir. Bundan bahsetmiyorum bile, illüzyon seyirciden saklanan büyük kediyi tanımlamasını ister. İnsanların sadece %2'sinin gizli kaplanı sadece 5 saniye içinde bulabildiği söyleniyor. Göründüğü kadar ilginç olan bu optik yanılsama resmi, eğlenceli bir IQ egzersizinden sadece bir tanesi.

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Yakalanması zor hayvanı tespit etmekte sorun yaşıyorsanız, kaplanı ormanda keşfetmenize yardımcı olabiliriz. Ormandaki ağaçlara çok dikkat etmelisiniz. Resmin sağ alt kısmında Kaplan bazı ağaçlar tarafından gizlenmiştir.

Ekran görüntüsü 2022-11-30 144136

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