Resimdeki mahkumlardan hangisi yeni?

Sizce resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?

Ne kadar dikkatlisiniz?

Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?

Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. Kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?

Bu resimde yer alan kişilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)

Seri katil kurbanını evine davet eder ve birlikte akşam yemeği yerler. Yemeğin ardından katil kurbanına bir elma ikram eder. Kurban önce elmayı yemeyi reddeder. Ardından katil elmayı ikiye bölerek yarısını kurbanına ikram eder yarısını kendi yer. Kurbanı elmadan ilk ısırığı alır almaz ölür. Eğer ikisi de aynı elmadan yediyse katil nasıl hayatta kaldı?

Ünlü bir kimyager laboratuvarında ölü bulunur. Polis 5 şüphelinin cinayetle ilgisi olabileceğini düşünmektedir: Felice, Joshua, Nicolas, Nathan ve Peter. Polis ayrıca cesedin yanında ölmeden önce kimyager tarafından yazılmış gizemli bir not bulmuştur. Notta; "26-3-58/28-27-57-16" yazmaktadır. Bu notu okuyan polis katillerin kim olduğunu hemen tespit eder. Katillerin kim olduğu sonucuna polis nasıl ulaşmıştır?

Pazar günü öğleden sonra zengin bir adam evinde öldürülür. Cinayet anında evde sadece 4 kişi vardır. Polis şüphelilere o sırada ne yaptıklarını sorduğunda; Eşi, kitap okuduğunu Aşçı, kahvaltı hazırladığını Hizmetçi, masayı topladığını Bahçıvan, çiçekleri suladığını söyler. Bu ifadelerin ardından polis katili tespit eder ve tutuklar. Katil kimdir ve polis bu olayı nasıl çözmüştür?

Bir adam çalışma odasında ölü bulunur. Onu bulan arkadaşına olay sorulduğunda, "arkadaşını görmeye evine giderken odanın ışıklarını açık gördüğü için dışarıdan cama doğru yaklaşıp bakmak istediğini, camdaki buğuyu sildiğinde içeride arkadaşını yerde yatar halde gördüğünü ve hemen kapıyı kırarak eve girdiğini" anlatır. Polis ölü adamın arkadaşının yalan söylediğini anlar. Bunu nasıl anlamıştır?

CEVAPLAR B harfindeki mahkumun henüz saçları kazıtılmadığı için hapishaneye yeni girmiştir.

Resmin sağındaki mahkumun kolundaki dövmede Lisa yazmaktadır ancak karşısındaki kadına Mary diye hitap etmektedir. Bu adamın Lisa ve Mary adlarında iki sevgilisi birden vardır.

Kırmızı elbiseli kadın yalan söylüyor. Çünkü evli olduklarını iddia etmesine rağmen parmağında bir evlilik yüzüğü yok. Yeşilli kadında da evlilik yüzüğü görünmüyor ancak onun iddiası evlilik değil çocukları olduğu üzerine.

Sarı elbiseli kadın hırsızdır ve dükkandan top çalmıştır. Seçenekleri tek tek elemek gerekirse, çocuğun yapmadığını ipucundan biliyoruz. Yeşil kazaklı kadın ve mavili adamın çantalarında dükkanda satılanların aksine daha küçük boyutlarda peluşlar var. Sarı elbiseli kadın dükkandan bir top çalmış ve hamile numarası yapmaktadır.

Katil bıçağın sadece bir yüzüne zehir sürmüş.

Kimyager ölmeden önce katillerinin isimlerini periyodik tablodaki elementlerin atom numaralarına göre kodlamıştır: 26-Fe, 3-Li, 58-Ce Felice 28-Ni, 27-Co, 57-La, 16-S Nicolas

Katil aşçı. Çünkü öğleden sonra kahvaltı hazırladığını söyleyerek yalan ifade vermiştir.