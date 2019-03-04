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Resimler, 'Masumiyetin Umudu' oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:19 | Son Güncelleme

Son verilere göre Türkiye'de 18 yaşın altında 360 bin civarında otizmli çocuk bulunuyor.

İSTANBUL, (DHA) - Son verilere göre Türkiye'de 18 yaşın altında 360 bin civarında otizmli çocuk bulunuyor. Ve bunların sadece yüzde 2'si eğitim alabiliyor.

Bu kapsamda eğitimin önemine dikkat çekmek amacıyla Otizm Güçlü Aile Derneği ve Trump AVM içerisinde yer alan Trump Art Galeri ve iş birliği ile otizmli çocuklar için bir etkinlik gerçekleştirildi. Sanatın iyileştirici gücünü arkasına alan 'Masumiyetin Umudu' sergisi resim atölyesinde etkinliğe katılan 16 otizmli çocuk Ressam Arden Oluk ve Ebru Yolver eşliğinde resim yaptı.

Etkinliğe ilişkin bilgilendirmede bulunan Otizm Güçlü Aile Derneği Başkanı Demet Uyar, "Bu atölyelerde bize değerli ressamlar eşlik ediyor. Hem otizmli çocuklarımız hem de özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklarımız, onların yanında da olağan bir gelişim gösteren akranları için bir kaynaştırma ortamı sağlıyoruz. Sanatın iyileştirici gücüyle boyalarla resimler yapmalarını amaçlıyoruz. Bu serginin sonunda da atölyelerde yapılan resimler bize destek olan sanatçıların kendi yaptıkları resimlerle birlikte nisan ayı boyunca sergilenecek" dedi.

SERGİDEN ELDE EDİLEN GELİR OTİZMLİ ÇOCUKLARA GİDECEK

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından nisan ayının otizm farkındalık ayı ilan edildiğini ve 2 Nisan'da ise Otizm Farkındalık Günü olduğunu hatırlatan Demet Uyar, "Tüm nisan ayı boyunca istiyoruz ki sergimize gelip çocuklarımızın yarattığı eserleri görsünler ve imkânları el verdiği ölçüde bağış yaparak o eserlerden alsınlar. Bunların içinden bazıları gerçekten çok etkileyici. İleride belki içlerinden bazıları ressam olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

SANAT İLE İLETİŞİM KURUYORLAR

Sanatın psikolojik olarak kişiler üzerinde iyileştirici bir etkisi olduğunu söyleyen Uyar şunları kaydetti:

"Bazı çocuklarımız konuşma konusunda çok sıkıntılı. Kendisini hiç ifade edemeyenler var. Bunlar için de sanat bir tür iletişim yolu. Kendini ifade edebilen çocuklara sorduğumuz zaman ise onların da çok mutlu olup kendi dünyasını yarattığını görüyoruz. Otizmli çocuklarımızın içe dönük özelliği var. Kendi kapalı dünyaları var. O dünyalarını bize açmanın bir yolu. Bizlere onların iç dünyasında neler geçtiğini çözümleme fırsatı veriyor."

TÜRKİYE'DE 18 YAŞ ALTINDA 360 BİN OTİZMLİ ÇOCUK VAR

Türkiye'de 18 yaşın altında 360 bin civarında otizmli çocuk olduğunu ve bunların sadece yüzde 2'sinin eğitim alabildiğini ifade eden Uyar, "Çok düşük bir oran. Eğitim alamayan çocuk sayısı çok fazla. Eğitim almadıklarında da uzun vadeye baktığımızda normal yaşama adapte olamayacaklar. Bu yüzden biz de bir merkez açmak istiyoruz. Merkezimizin ismine de 'Masum Dünya' ismini verdik. Otizmli çocuklar yalan söylemiyorlar. Akıllarından ne geçiyorsa onu kurgusuz ve direkt olarak aktarıyorlar. Biz de bunun arkasında bir masumiyet görüyoruz. Sergimizin ismine de 'Masumiyetin Umudu' dedik. Buradan onların bize açtıkların o masum dünyadan bizler de umutlanmak istiyoruz. Eğer eğitim verilirse çoğu gelecekte kendi yaşamlarını idame ettirebilecek seviyeye geliyorlar" dedi.

Otizm Güçlü Aile Derneği Başkanı Demet Uyar sözlerini şöyle noktaladı:

"Siz duyarlı vatandaşlarımızı da nisan ayı boyunca Trump Art Galeri'de yapılacak olan sergimize bekliyoruz. Hem çocuklarımızın eserlerini görün hem de bizim yanımızda olduğunuzu hissettirin."

Masumiyetin Umudu Sergisi Resim Atölyeleri 16 Mart Cumartesi günü de gerçekleşecek.

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