Resimlerdeki yanlışlıkları 1 dakikada anlayabilecek misiniz?

Görsel zekanızıa güveniyorsanız işte kaçırılmayacak test. (Cevaplar foto galerinin sonunda)

Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)

Resimlerdeki yanlışlıkları 1 dakikada anlayabilecek misin?

Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?

Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.

Kamp alanında yanlış bir şeyler var...

Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?

Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var...

Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.

CEVAPLAR Trafik levhaları

Klavyede 2 tane 8 rakamı

İngilizce 'çekin' yazan kapının itilerek açılması

Çevrede sadece çam ağaçları varken kamp ateşinin başka odunlarla yakılmış olması

Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması

Yusufçuk böceğinin 2 kanatlı olarak resmedilmesi.