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Resimlerdeki yanlışlıkları 1 dakikada anlayabilecek misiniz?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.11.2018 08:51 | Son Güncelleme

Detayları fark etmekte ne kadar iyisiniz? Aşağıdaki 7 resimde mantığa ve gerçekliğe uymayan bazı yanlışlıklar var. Dikkatli bakın onları 1 dakika içinde bulabilecek misiniz?

Görsel zekanızıa güveniyorsanız işte kaçırılmayacak test. (Cevaplar foto galerinin sonunda)

Ne kadar dikkatlisiniz? (Dikkatinizi ölçen test)

Resimlerdeki yanlışlıkları 1 dakikada anlayabilecek misin?
Bu bilgisayarda bir hata var ama neresinde?
Dükkan girişindeki yanlışlığı bulun.
Kamp alanında yanlış bir şeyler var...
Kapıdaki ayakkabılardaki yanlışlık nerede?
Yusufçuk böceğini resmeden güzel bir kare ama bir yerinde yanlışlık var...
Bu resim diğerlerinden farklı. Otobüs durağı temalı görselde 2 hata birden var.

CEVAPLAR

CEVAPLAR
Trafik levhaları
Klavyede 2 tane 8 rakamı
İngilizce 'çekin' yazan kapının itilerek açılması
Çevrede sadece çam ağaçları varken kamp ateşinin başka odunlarla yakılmış olması
Pembe ayakkabılarının ikisinin de sol ayak olması
Yusufçuk böceğinin 2 kanatlı olarak resmedilmesi.
Belediye otobüsünde dikiz aynalarının ve sileceklerin olmaması. (ntv)
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Anahtar Kelimeler:
dikkat testi görsel zeka

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