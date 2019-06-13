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Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 13:55 | Son Güncelleme

Bursa’da karakalem ile harika eserler ortaya koyan Hilal Çilesiz’in fotoğraf gerçekliğinde çizdiği eserler görenleri şaşırtıyor.

Bursa’da karakalem ile harika eserler ortaya koyan Hilal Çilesiz’in fotoğraf gerçekliğinde çizdiği eserler görenleri şaşırtıyor. Türkiye’de realist portre çizebilen az sayıdaki kişiden biri olan Çilesiz’in hiçbir detayı atlamadan ortaya çıkardığı çalışmalar mükemmele göz kırpıyor.
Bursa’da doğuştan gelen resim kabiliyetini kullanarak portre çizen ve dünyaca ünlü ressam Salvador Dali’yle aynı gün doğan Hilal Çilesiz’in çalışmaları görenleri büyüledi. Türkiye’de realist (gerçekçi) portre çizebilen az sayıdaki kişiden biri olan Çilesiz, çizimlerinde hiçbir detayı atlamadığını söyledi. “Benim için detay çok önemlidir. Ne kadar çok detay o kadar mükemmel sonuç” diyen Çilesiz, “Bir sürrealist çalışmada mükemmeliyetçilik bekleyemezsiniz. O kişinin kafasıyla, hayal gücüyle alakalıdır. Ama realist çalışma mükemmel olmak zorundasınız. O yüzden ben detaylara çok önem veriyorum. Teferruatla uğraşmak benim için bir terapi, hiçbir detayı atlamıyorum” ifadelerini kullandı.
"Gözden başlıyorum"
Belli bir bedel karşılığında portre çizen Çilesiz, “Portre siparişi veren müşteriden fotoğraf ya da fotoğraflar talep ediyorum. Ve işin en zevkli kısmı başlıyor. Gönderilen fotoğraflar arasında bir tercih yapıp, karakalem mi yoksa renkli çizim mi olmalı konusunda uzun uzun düşünüyorum. Buna ben karar veriyorum. Daha sonra bütün ayrıntıları, tabiri caizse ilmek ilmek işleyerek çalışmamı tamamlıyorum. Çizime gözden başlıyorum, gözden aldığım ifadeyi yakaladığım an gerisi geliyor” diye konuştu. Çilesiz, yurt dışından da siparişler aldığını sözlerine ekledi.
"Portreleri sosyal medyadan paylaşıyorum"
Türkiye’de bu konuda sanatını icra eden çok sayıda kişi olduğunu belirten Çilesiz, “Parolam ‘özene bezene.’ Kalemimdeki özeni görebilen, frekansı yakalayabilen müşteri beni mutlaka buluyor. Bu konuda sosyal medya çok önemli. Çizdiğim portreleri sosyal medya hesaplarımdan paylaşıyorum. Benim çizimleri beğenip paylaşanlar, bir arkadaşının karakalem portresini görüp tavsiye alanlar ve belirlediğim fiyatların piyasaya göre uygunluğu sayesinde kitlem gün geçtikçe artıyor” dedi.

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor

Resimleri fotoğraf gerçekliğinde çiziyor
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