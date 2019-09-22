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Resimleriyle dünyadaki kadınların sesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Bursalı Ressam Hande Canlı, resmettiği tablolarla dünyadaki kadınların sesi oldu.Yaptığı resimlerde toplumsal olaylara değinen Bursalı Ressam Hande Canlı, ilk açtığı resim sergisinde dünyadaki kız çocuklarının ve kadınların çektiği sıkıntıları ele aldı.

Resimleriyle dünyadaki kadınların sesi oldu

Bursalı Ressam Hande Canlı, resmettiği tablolarla dünyadaki kadınların sesi oldu.
Yaptığı resimlerde toplumsal olaylara değinen Bursalı Ressam Hande Canlı, ilk açtığı resim sergisinde dünyadaki kız çocuklarının ve kadınların çektiği sıkıntıları ele aldı. Craft Cafe Sergi Salonu’nda açılan sergiye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Hayatı boyunca eline aldığı kalemle hissiyatıyla resmettiğini belirten Hande Canlı, “Bir kadın olarak Türkiye’de yaşarken hissettiklerimi resmettim. Geçmişi karşıma aldığım zaman bu ülke kadınlarının yaşadıklarını ele aldığımı gördüm. Sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de kadınların kayrılma durumu beni oldum olası rahatsız etti. Bir kadın olarak bununla ilgili bir şeyler yapmam gerektiğini düşündüm. Bu sergi de günümüzde hepimizin önüne gelen çocukların küçük yaşta gelin edilmelerinden, bir hiç uğruna canından olan kadınlara kadar birçok resmi bulunmaktadır. Bu sergiyle onları yaşatmak istedim. İnsanlar bunlarla ilgili birçok farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Bende bu şekilde sesimi duyurmak istedim” dedi.
Her tablonun farklı bir hikayesinin olduğunu belirten Canlı, “Çocuk çocuktur, kadın kadındır, genç kız genç kızdır. Biz bunların ayrımını yapamıyoruz ne yazık ki. Kimi resimde ise omuzlarında battaniye esasında sırtındaki yük olarak algılanmalıdır. Hayatı boyunca omuzlarında taşıdığı yükü, yürüdüğü yolda yalnız olduğunu göstermektedir. Kimi resimde ise kadınların ne kadar erkeksi ve kendini korumaya yönelik, kadınlığını unutmalarına rağmen içerisinde çocukluğunu hissetmesidir” diye konuştu.

Resimleriyle dünyadaki kadınların sesi oldu

Resimleriyle dünyadaki kadınların sesi oldu

Resimleriyle dünyadaki kadınların sesi oldu

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