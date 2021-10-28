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  4. Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Türk Bayraklı ve Atatürklü Cumhuriyet bayramı mesajları...

Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Türk Bayraklı ve Atatürklü Cumhuriyet bayramı mesajları...

28.10.2021 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Bayramı'na kısa bir süre kalmışken sözlü ve resimli Cumhuriyet Bayramı mesajları merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel birçok mesajı sosyal medyada ve sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Peki resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları neler? İşte Türk Bayraklı ve Atatürklü Cumhuriyet bayramı mesajları...

Resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları! Türk Bayraklı ve Atatürklü Cumhuriyet bayramı mesajları...

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı her yıl olduğu bu yıl da heyecanla bekleniyor. Cumhuriyet Bayramı mesajları bu süreçte araştırılmaya başlandı. İşte Türk Bayraklı ve Atatürklü Cumhuriyet bayramı mesajları...

RESİMLİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI!

Mustafa Kemal Atatürk'ün çevresinde Türk milletinin kenetlenmesiyle yürütülen Milli Mücadele'nin zaferle sonuçlanması ve ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması, tarihin ender kaydettiği bir başarıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kaIbimize yazdık Cumhuriyeti…
29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun

Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. 29 Ekim!

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Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi, tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyetimizin yıldönümünü kutladığımız bu günlerde, geleceğe büyük bir ümit, inanç ve gayretle yürümek azmi ve de kararlılığı dileğiyle. "Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun"

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Cumhuriyet'in geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. 'Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun'.

Geleceğe güçlü biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

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Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını, canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyor Cumhuriyet Bayramınızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. ' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

Cumhuriyet, toplumu ümmetten ulus, bireyi kuldan yurttaş konumuna yükselten bir Aydınlanma Devrimi'dir. 29 Ekim, bir doğuşun, bir devrimin, kısacası bir mucizenin yıldönümüdür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun…

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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