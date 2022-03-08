Resimli 8 Mart Kadınlar Günü mesajları! Resimli, duygusal, romantik 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri

8 Mart 1857 tarihinde Amerika New York'ta, tekstil sektöründe görev yapan kadınlar, çalışma koşullarının düzelmesi umuduyla greve başladı. Grev sırasında meydana gelen yangında, fabrika önündeki barikatlar yüzünden yangından kaçamayan 120 kadın hayatını kaybetti. Olayın ardından 52 sene sonra her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanmaya başlandı. En özel, resimli, duygusal Kadınlar Günü mesajlarına haberimizde yer verdik. İşte resimli, duygusal, romantik 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri...

RESİMLİ 8 MART KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun sevgili anneciğim.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününün Kutlu Olsun..Seni çok seviyorum.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, eşitlik, özgürlük ve mutluluk dolu bir yaşam sürmelerini diliyorum.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk getirsin. Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun.

Aşkım seni çok seviyorum! Kadınlar günün kutlu olsun.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, iyi ki varsın birtanem. Kadınlar günün kutlu olsun.

Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum. Kadınlar günün kutlu olsun.





