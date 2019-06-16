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Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 05:39 | Son Güncelleme

Küçük bir sürprizle veya imkanınız yoksa güzel bir resimli Babalar Günü mesajı ile babanızı mutlu edebilirsiniz. Haziran ayının 3. pazar günü kutlanan Babalar Günü için yazımızda gerek yazılı gerek resimli Babalar Günü mesajları derledik. Bu mesajları görselliğin ön plana çıktığı Instagram gibi platformların yanı sırada Facebook, Twitter, WhatsApp aracılığıyla da paylaşabilirsiniz.

Resimli Babalar Günü mesajları 2019: Babalar günü için Instagram’a da uygun en güzel mesajlar

Babalar Günü’nde babanız, kayınpederiniz, çocuk sahi kardeşiniz vb. yani baba olmuş herkese Babalar günü mesajı göndererek bu özel günlerini kutlayabilirsiniz.

Babalar Günü kutlu olsun. 2018 Babalar Günü için hediyelerimiz hazır ve şimdi sıra Babalar Günü mesajlarında. Bugün, bize her daim kol kanat geren, sevgisini eksik etmeyen, kahramanlarımız babalarımız için özel bir gün. Babalar Günü'nde babalarını hasretle ananlar olduğu gibi onlar için hediyeler hazırlayıp Babalar Günü mesajları arıyoruz. Sayfamızda en özel Babalar Günü mesajları hazırladık. Sizler için derlediğimiz güncel Babalar Günü mesajları ile onları mutlu edebilirsiniz. Sosyal medyadan paylaşabilmeniz için resimli Babalar Günü mesajları da haberimizde. İşte ister kısa, ister uzun en güzel Babalar Günü mesajları resimli 2018...

RESİMLİ BABALAR GÜNÜ MESAJLARI 2019

babalar günü mesajları 2018

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam… Babalar günün kutlu olsun.

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam…

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle…

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

babalar günü mesajları 2018

Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

Sevgili babacığım gurbet uzak olsa da sevgin o kadar yakın ki bilmelisin ellerinden öperim sevgiler.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Biricik babama sevgilerimle!.. Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam…

babalar günü mesajları 2018

Canım babam!… Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım.

Evimizin güneşi bir tanecik babacığıma kucak dolusu sevgiyle… Canım babacığım, sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun bir tanecik babacık.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun…

Mynet.com ailesi olarak tüm babaların, Babalar Günü’nü en içten dileklerimizle kutlarız.

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni her gün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim her şeyimizsin. Babalar günün kutlu olsun. Ailen.

Mesafeler ne kadar uzun olursa olsun sevgisini her zaman üzerimde hissettiğim dün de bugün de yarın da hep yüreğim kadar yakınımda olan babacığım seni çok seviyorum.

babalar günü mesajları 2018

Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Benzemez hiçbir şeye bu sevgi. Ne şiir yeter anlatmaya, ne yürek yeter bunu sığdırmaya. Babalar günün kutlu olsun babam…

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle…

babalar günü mesajları 2018

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günü kutlu olsun.

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum baba…

Ailemin reisi, büyük aşkım. Babalar günün kutlu olsun.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

babalar günü mesajları 2018

Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim sevgili babam…

Canım babam!…Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun babacım.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun…

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyiki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

babalar günü mesajları 2018

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

babalar günü mesajları 2018

Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

babalar günü mesajları 2018

Dün, bugün ve yarın, daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi... Babacığım babalar günün kutlu olsun.

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