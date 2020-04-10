Resimli Cuma Mesajları 10 Nisan: Sevdikleriniz dostlarınız ve polis yakınlarınız için anlamlı cuma mesajları

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

10 Nisan Cuma günü için çeşit çeşit güzel ve anlamlı Cuma mesajları derledik. Bu mübarek Cuma gününde sevdikleriniz ve varsa polis yakınlarınıza gönderebilmeniz için Cuma mesajları derledik. Çünkü bugün Polis Teşkilatı’nın kuruluş günü! Derlediğimiz Cuma mesajlarını Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kanallarından veya Whatsapp’tan paylaşabilirsiniz.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…

Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…

Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olurHaklarını ödemiş olur inş’ Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin. Bol sıhhatli günler dilerim...

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Şu dünyadaki zamanımızın sağlıklı geçmesi dileğiyle. Cumanız Mübarek olsun, hijyene özen gösterelim.

Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı, sıhhatli Cumalar.

Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı sıhhatli Cumalar.