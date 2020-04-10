Resimli Cuma Mesajları 10 Nisan: Sevdikleriniz dostlarınız ve polis yakınlarınız için anlamlı cuma mesajları

10 Nisan Cuma günü için çeşit çeşit güzel ve anlamlı Cuma mesajları derledik. Bu mübarek Cuma gününde sevdikleriniz ve varsa polis yakınlarınıza gönderebilmeniz için Cuma mesajları derledik. Çünkü bugün Polis Teşkilatı’nın kuruluş günü! Derlediğimiz Cuma mesajlarını Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kanallarından veya Whatsapp’tan paylaşabilirsiniz.
GÜZEL VE ANLAMLI CUMA MESAJLARI
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.
Güneşin pembeliğiyle doğan, saflığıyla süzülen, herkese nasip olmayan mutluluk denen o en güzel duygu sizle olsun. Hayırlı cumalar dilerim.
Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar…
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Ana-Babasının veya ikisinden birinin kabrini her günleri ziyaret edenin günahları af olurHaklarını ödemiş olur inş’ Allah cumanızı kabul ve mübarek eylesin. Bol sıhhatli günler dilerim...
İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Şu dünyadaki zamanımızın sağlıklı geçmesi dileğiyle. Cumanız Mübarek olsun, hijyene özen gösterelim.
Allah'ım! Bu mübarek Cuma günü hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat, bizi çok sabreden, çok şükreden kullarından eyle. Sıhhat ve afiyet daim eyle. Sevdiklerimizi bize bağışla. Amin! Hayırlı, sıhhatli Cumalar.
Rabbim nefsimize CELALİYLE, kalbimize CEMALİYLE, hayatımıza HİKMETİYLE, hatalarımıza RAHMETİYLE, mahşerde MUHAMMED'İYLE yardım etsin İnşallah. Hayırlı sıhhatli Cumalar.
Allah'ım Ezanla uyanan Abdestle kendine gelen Namazla huzura varıp Secde ile yaklaşan, Dua ile kulluğunu anlayan mü'min olmayı nasip eyle. Amin! Hayırlı sağlıklı Cumalar. Unutmayın temizlik imandan gelir.
Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek ve sıhhatli olsun! Temizliğimize dikkat edelim, özellikle yaşlılarımızı koruyalım.
Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah…
Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz… Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz… Hayırlı Cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.
Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.
Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar..
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. Saadetler hepimizin olsun. Ne kurulan bağlar bozulsun, ne de dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun…
Ey Rabbimiz; bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Zira tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sensin… (Bakara, 128) Alemlerin efendisine salat-ü selam(a.s.m) ile… Hayırlı Cumalar dua ile…
Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…
Hayırlı Cumalar. Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.
Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar
Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..