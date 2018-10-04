Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 galerisini sizler için hazırladık. Böylece müslümanları birleştikleri, kucaklaştıkları, birbirlerini bir kez daha hatırladıkları önemli zaman dilimlerinden birisi olan Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Haftalık bayramımız olan Cuma gününde sevdiklerinizi hatırlatıdığınızı göstermek, onları sevindirmek ve Cuma gününün önemini hatırlatmak için aradığınız en yeni, güncel ve anlamlı resimli Cuma mesajları haberimizde. Bu hayırlı günde sevdiklerimizi, akrabalarımızı, eş ve dostlarımızı arayıp sormalı, sıla-ı rahim yapmalıyız. Onu da yapamıyorsak en azından bu güzel cuma mesajlarından birini göndererek onları düşündüğünüzü göstererek mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel, en anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları 2018...
“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma, 9)
“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)
“Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın.” (Müslim, Cuma, 2)
“Ergen olan her kişinin cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürünmesi gerekir.” (Müslim, Cuma, 7)
“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15)
“Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman'a farzdır.”(Ebu Dâvûd, Taharet, 129)
“Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir.” (Müslim, Cuma, 24)
“Beş vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına kadar -büyük günahları işlemediğin sürece- aralarında işlenen (küçük) günahlara kefarettir.” (Müslim, Tahâre, 14-15)
En güzel resimli cuma mesajları haberimizde. Sosyal medya paylaşabileceğiniz, sevdiklerinize SMS veya WhatsApp üzerinden gönderebileceğiniz en güncel resimli cuma mesajları sayfamızda sizler için derlendi. Beğendiklerinizi bilgisayarınıza veya cep telefon
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