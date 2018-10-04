Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 galerisini sizler için hazırladık. Böylece müslümanları birleştikleri, kucaklaştıkları, birbirlerini bir kez daha hatırladıkları önemli zaman dilimlerinden birisi olan Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Haftalık bayramımız olan Cuma gününde sevdiklerinizi hatırlatıdığınızı göstermek, onları sevindirmek ve Cuma gününün önemini hatırlatmak için aradığınız en yeni, güncel ve anlamlı resimli Cuma mesajları haberimizde. Bu hayırlı günde sevdiklerimizi, akrabalarımızı, eş ve dostlarımızı arayıp sormalı, sıla-ı rahim yapmalıyız. Onu da yapamıyorsak en azından bu güzel cuma mesajlarından birini göndererek onları düşündüğünüzü göstererek mutlu edebilirsiniz. İşte en güzel, en anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları 2018...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

“Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma, 9)

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)