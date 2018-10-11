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Resimli Cuma mesajları 2018 - Sevdiklerinizle en güzel resimli Cuma mesajları paylaş!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 15:46 | Son Güncelleme

Resimli Cuma mesajları 2018... Haftanın en önemli günü olan Cuma günü ve gecesinde resimli Cuma mesajları araması başladı. Cuma gününün manevi havasını Cuma mesajları göndererek ifade edebilirsiniz. Bu yüzden sizler için sevdiklerinizle paylaşabilmek amacıyla en güzel resimli Cuma mesajları galerisi hazırladık. Aynı zamanda resimli Cuma mesajları içinden beğendiklerinizi sosyal medyadan da paylaşabilirsiniz. İşte en güzel, en yeni, anlamlı ve güncel resimli Cuma mesajları 2018...

Resimli Cuma mesajları, mübarek Cuma gününün önemini anlatan, ayet, hadis veya özlü sözler ile süslenmiş görsellerdir. Sizler de Resimli Cuma mesajları paylaşarak dostlarınızı mutlu edebilirsiniz. 2018 resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinize dua dolu fotoğraflar iletebilir ve onları hatırladığınızı gösterebilirsiniz. Aynı zamanda resimli Cuma mesajları içinden seçtiklerinizi Facebook, Whatsapp, Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilir ve story olarak yayınlayabilirsiniz. Dua ve ibadetler ile geçirilecek bu önemli günü yine birlik ve beraberlik içerisinde geçirebilirsiniz. İşte 2018 resimli Cuma mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2018

En güzel resimli Cuma mesajları 2018

Haberimizde sizler için en güzel resimli Cuma mesajları galerisini hazırladık. Resimli Cuma Mesajları ile dostlarımızın cumasını çok kolay ve etkili bir şekilde tüm sosyal ağlarda paylaşarak kutlayabilirsiniz. Günlerin en hayırlısı olan Cuma gününü sevdik

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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Yine bir Cuma vakti. Yine bir Selam vakti. Güzel insanları hatırlama ve hatır sorma vakti. Bu mübarek Cuma gününde Allah'ın Selamı ve bereketi üzerinize olsun. Cumamız Mübarek Olsun.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Allah bizleri yarı yolda bırakmayan, şüphe ettirmeyen, günü için değil ömrü için isteyen insanlarla karşılaştırsın. Dualarımız kabul, Cumamız mübarek olsun.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Rabbimiz bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Kalbiyle dili bir olmayan insanlardan uzak tutsun. Cumamız mübarek olsun.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Kimseyi sizi duasından çıkaracak kadar incitmeyin. Selam ve dua ile hayırlı Cumalar.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Yüce rabbim..! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! Hayırlı Nurlu Cumalar...
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır... Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir... Aklımda yüreğimde ve duamdasınız... Cumanız mübarek olsun…
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Rabbim seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin. Selam ve Dua ile hayırlı cumalar.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar !
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyüklüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar…
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Allah’ım! Ruhumu daraltma, kalbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yolundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. Hayırlı cumaIar..
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Cuma günleri, duanın kabul olacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah-ü teâlâ Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşaallah.
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Allah-ü teâlâ`nın rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Gününüz ve Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun… Allah-ü teâlâ herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşaallah…
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah-ü teâlâ`nın sevgisi gönülden çıkmaz inşaallah, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Ey İnsanoğlu! Gaflet uykusundan uyanın! Bekliyor bizi bu o dehşetli günler, tevbe edin. Allahü teala affeder inşaallah.. Hayırlı Cumalar..
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Resimli Cuma mesajları 2018

Resimli Cuma mesajları 2018
Ya Rabbim! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
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