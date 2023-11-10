RESİMLİ CUMA MESAJLARI! En yeni, resimli, ayetli, Atatürk resimli cuma mesajları tıkla indir!

Cuma mesajları internette araştırılıyor. Cuma mesajı ve sözü göndermek isteyenler en güzel, dualı, anlamlı ve ayetli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Bir cumaya daha kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslüman vatandaşlar cuma tebriği mesajlarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşacaklar. İşte 9 Kasım Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz, en güzel, resimli, kısa uzun, anlamlı cuma mesajları ve sözleri...

YENİ, DUALI, ATATÜRK'LÜ CUMA MESAJLARI!

Hayırlı, bereketli, huzurlu ve istifadeli Cumalar. Cumanız mübarek olsun.

Kulluğu, yolunun yolculuğunu ve kullarının sürûrunu umudumuzun ufku ve ruhumuzun huzuru kıl Yâ Rab... Hayırlı Cumalar.

Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Amin) Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. “Hayırlı Cumalar”

Allah'ım, hani Bedir'de Peygamber Efendimiz; "Ya rabbi, İslam'ın bu ordusuna yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle" diye dua etmişti de; ayet-i kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin. Yarabbi şu anda yine, Gazze'nin, Kudüs'ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere, âlem-i İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yaptığın gibi meleklerinde yardım eyle, nusretini göster, kudretinle şerefyab eyle Allah'ım. Cumamız mübarek olsun.

"10 Kasım, Türk milleti için bir yas günüdür. Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız. O'nun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Minnettarız." Hayırlı cumalar

"Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar." Cumanız mübarek olsun!

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine güzellikler getirsin. Hayırlı Cumalar.





