HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. RESİMLİ CUMA MESAJLARI! En yeni, resimli, ayetli, Atatürk resimli cuma mesajları tıkla indir!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! En yeni, resimli, ayetli, Atatürk resimli cuma mesajları tıkla indir!

10.11.2023 00:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'lü cuma mesajları 2023 arama motorlarında sorgulanıyor. Birçok kişi sevdiklerine dualı, farklı cuma mesajları göndermek istiyor. Cuma mesajı gönderip "Cumanız mübarek olsun" mesajı atmak isteyenler; kısa, anlamlı, yeni, dualı, ayetli, cumanız mübarek olsun mesajları araştırmalarına yoğunluk kazandırdı. İşte 9 Kasım hayırlı cumalar mesajları...

RESİMLİ CUMA MESAJLARI! En yeni, resimli, ayetli, Atatürk resimli cuma mesajları tıkla indir!

Cuma mesajları internette araştırılıyor. Cuma mesajı ve sözü göndermek isteyenler en güzel, dualı, anlamlı ve ayetli cuma mesajları ve sözlerini araştırıyorlar. Bir cumaya daha kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslüman vatandaşlar cuma tebriği mesajlarını sosyal medya platformları üzerinden paylaşacaklar. İşte 9 Kasım Cuma günü sevdiklerinize gönderebileceğiniz, en güzel, resimli, kısa uzun, anlamlı cuma mesajları ve sözleri...

YENİ, DUALI, ATATÜRK'LÜ CUMA MESAJLARI!

Hayırlı, bereketli, huzurlu ve istifadeli Cumalar. Cumanız mübarek olsun.

4100beba84b0a0e3777c4b3957ba24a5

Kulluğu, yolunun yolculuğunu ve kullarının sürûrunu umudumuzun ufku ve ruhumuzun huzuru kıl Yâ Rab... Hayırlı Cumalar.

4838829

Allahım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım. (Amin) Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

ezgif.com-webp-to-jpg (11)

Allah’ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (SAV) şefaatı üzerinize olsun. “Hayırlı Cumalar”

Allah'ım, hani Bedir'de Peygamber Efendimiz; "Ya rabbi, İslam'ın bu ordusuna yardım eyle. Sana iman eden bir avuç mücahidi muzaffer eyle" diye dua etmişti de; ayet-i kerime ile binlerce melekle yardım ettiğini müjdelemiştin. Yarabbi şu anda yine, Gazze'nin, Kudüs'ün mazlum mücahitleri başta olmak üzere, âlem-i İslam'ın her köşesinde hak, hakikat ve mukaddesat için mücadele edenlere Bedir'de yaptığın gibi meleklerinde yardım eyle, nusretini göster, kudretinle şerefyab eyle Allah'ım. Cumamız mübarek olsun.

ezgif.com-webp-to-jpg (12)

"10 Kasım, Türk milleti için bir yas günüdür. Atatürk'ü unutmadık, unutmayacağız. O'nun izinde ilerlemeye devam ediyoruz. Minnettarız." Hayırlı cumalar

"Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar." Cumanız mübarek olsun!

cuma-mesajlari-7-tow8

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine güzellikler getirsin. Hayırlı Cumalar.

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasak aşk iddiası! Çocukluk arkadaşının boğazını kesti: 'Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'Yasak aşk iddiası! Çocukluk arkadaşının boğazını kesti: 'Hiçbir delikanlı bunu kaldıramaz'
Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklama 'Amacı çok net! Bir sıkıntı...'Kız çocuklarıyla ilgili tepki çeken açıklama 'Amacı çok net! Bir sıkıntı...'
Erdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da sorulduErdoğan'dan ilk yorum! Asgari ücrette son durum da soruldu
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları ayetli cuma mesajları resimli cuma mesajları
En Çok Okunan Haberler
Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Sıla Doğu cezaevinde kavga etti! Gardiyan zor ayırdı

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Ludogorets yenilgisi sonrası İsmail Kartal'a sert sözler: Gerçekleri gör artık!

Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

Engin Polat'ın deşifre olan telefon görüşmesinde 'mafya' detayı!

85 yıldır bitmeyen özlem! Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu

85 yıldır bitmeyen özlem! Tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu

Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

Serveti dudak uçuklatan bir fenomen daha! 96 şube, 21 daire, 12 araba...

ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı

ABD'nin ateşkes açıklamasına Hamas'tan yanıt: 'Henüz bir anlaşmaya varılmadı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Yemek teslimatı yapan kuryenin hareketi mide bulandırdı

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

Üç erkek kardeş çocuk yaştaki akrabalarına istismarda bulundu

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

3 metrelik timsah saldırdı! "Kafasını ağzının içinde gördüm"

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.