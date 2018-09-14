"Resimli Dünya Atlası" sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Ressam Gökçe Erhan'ın "Resimli Dünya Atlası" isimli kişisel sergisi sanatseverlerle buluştu.
Tophane'deki artSümer'de açılan sergide, sanatçının 2014'te başladığı "Habitat" serisinden yağlı boya çalışmaları yer alıyor.
Sanatçı sanatsal üretiminde doğanın her bir parçasını bir dişlinin parçaları gibi görselleştirirken, izleyiciyi resmedilmiş habitat üzerine düşünmeye sevk ediyor.
İzleyicinin, resimlerinde anlattığı dünyaya kuş bakışı bakmasını sağlayan Erhan, "çevre" konusunun sorunlarına dikkati çekiyor.
"Resimli Dünya Atlası" sergisinde ayrıca, Erhan'ın resimlerine konu aldığı olaylar üzerine gerçekleştirdiği performanslarını içeren bir video çalışması ve naylon poşetlerden yaptığı kolajları da bulunuyor.
Sanatçının plastik poşetlerden yaptığı naylon para, ekonomi sayfası, piyango bileti gibi çalışmaları da izleyiciye değer yargılarını sorgulatmayı amaçlıyor.
Sergi, 27 Ekim'e kadar izlenebilecek.
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