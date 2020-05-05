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Resimli ve güzel Hıdırellez mesajları: Yazı Hıdırellez mesajları ile paylaşın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2020 11:53 | Son Güncelleme

Türkiye dahil pek çok kültürde kutlanan Hıdırellez zamanı geldi. Bu akşam dilekler tutulacak ve dostlar, yakınlar, akrabalar ile Hıdırellez mesajları paylaşılacak. Bu yıl koronavirüs nedeniyle Hıdırellez şenlikleri eskisi gibi olamayacak. Sosyal mesafenin korunmasına dikkat edilmeli ki bu yüzden sizin için Hıdırellez mesajları derledik.

Resimli ve güzel Hıdırellez mesajları: Yazı Hıdırellez mesajları ile paylaşın!

Hıdırellez şenlikleri her sene büyük coşkuyla kutlanır. Dilekler tutulur, yakınlar, sevilenler için dualar edilir. Ancak 2020 Hıdırellez koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllar kadar coşkulu ve “kalabalık” kutlamalara sahne olmayacak. Sosyal mesafenin korunması gerektiği için bu sene Hıdırellez mesajları daha da anlamlı. Bu yüzden sizler için resimli, kısa, uzun ve orijinal Hıdırellez mesajları hazırlayıp derledik...

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Sizin için derlediğimiz resimli Hıdırellez mesajlarını yazılı mesajların arasında bulabilirsiniz. Gerek sırf yazılı gerek resimli Hıdırellez mesajlarını Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp gibi platformlardan paylaşabilirsiniz.

  • Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

  • Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.

  • Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.

resimli hidirellez mesajlari 4

  • Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.

  • Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

  • Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

    • resimli hidirellez mesajlari 3

    • Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.

    • Dіlеğіnіzі bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

    • Hаvаlаr gibi yürеğinizdе hеp ѕıcacık olsun. Hıdırellezde dіleklerіnіz kаbul olѕun.

    • Hıdırеllеz bayramınız kutlu olsun, Hızır as dіleğіnіzі bahşetsin.

    resimli hidirellez mesajlari 2

    • Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır as dileklerinizi kabul etsіn, Hıdırellez bаyrаmаnız kutlu olsun.

    • Yaz gеlincе kağıya dіlеklеr bаğlаnır gül ağaсına. Hızır as gelsіn аğаcınızа dileniğinizi kаul etsіn, yüzünüzü güldürsün. Hıdırеllеzіnіz kutlu olsun.

    • Hızır aleyhіsselam, bugün еdilеn tüm dileklerinizi kabul еtsеniz.

    • Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

    • Hızır aleyhisselam, bugün edilen tüm dileklerinizi kabul etsin.

    • Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

    • Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.

    resimli hidirellez mesajlari 1

    • Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.

  • Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

  • Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

  • Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

  • Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

  • Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

  • Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.
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