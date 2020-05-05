Resimli ve güzel Hıdırellez mesajları: Yazı Hıdırellez mesajları ile paylaşın!

Hıdırellez şenlikleri her sene büyük coşkuyla kutlanır. Dilekler tutulur, yakınlar, sevilenler için dualar edilir. Ancak 2020 Hıdırellez koronavirüs salgını nedeniyle önceki yıllar kadar coşkulu ve “kalabalık” kutlamalara sahne olmayacak. Sosyal mesafenin korunması gerektiği için bu sene Hıdırellez mesajları daha da anlamlı. Bu yüzden sizler için resimli, kısa, uzun ve orijinal Hıdırellez mesajları hazırlayıp derledik...

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Sizin için derlediğimiz resimli Hıdırellez mesajlarını yazılı mesajların arasında bulabilirsiniz. Gerek sırf yazılı gerek resimli Hıdırellez mesajlarını Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp gibi platformlardan paylaşabilirsiniz.

Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.

Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.