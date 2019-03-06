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'Reşit olmayanla cinsel ilişki'ye 2 yıl 6 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, M.P.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde, M.P. (16) adlı kız çocuğunu tehdit ederek ilişkiye zorladığı ve gizli kamera ile ilişki videolarını çektiği iddia edilen B.A.'nın (24) yargılandığı davada karar çıktı. Savcının mütalaasını değerlendiren mahkeme heyeti, tutuksuz sanığa, 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Devrek'te 2017 yılında Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunan M.P., sevgilisi olduğunu söylediği B.A.'nın kendisiyle zorla ilişkiye girdiğini ve bu sırada kaydettiği 3 görüntüyle şantaj yaparak, ailesine söylemekle tehdit ettiğini ileri sürdü. M.P.'nin ifadesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. B.A. hakkında 'cinsel istismar' ve 'özel hayatı ihlal etmek' suçlarından toplam 19 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, M.P. ve tutuksuz sanık B.A. ile avukatları katıldı. Mahkeme heyetine mütalaasını sunan savcı, M.P.'nin savcılıkta ve mahkemede çelişkili ifadeler verdiğini, iddia edilen eylemlerin zorla olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunamadığını kaydetti. Savcı mütalaasında, M.P.'nin rızası dahilinde B.A.'nın yanına gittiğine dair mesajlaşma kayıtları olduğunu, alınan doktor raporunda ise cinsel ilişkiye girdiklerine dair tespit elde edilemediğini belirtti. Savcı, sanığın mesajlarında M.P. ile cinsel ilişkiye girdikleri yönündeki beyanlarını dikkate alarak B.A.'nın 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Sanık B.A. ise M.P. ile cinsel ilişkiye girmediklerini ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.
SANIĞA 2,5 YIL HAPİS
Mahkeme heyeti, B.A.'nın eylemini mütalaada olduğu gibi 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçunu oluşturduğunu değerlendirerek sanığı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Cinsel ilişki görüntülerinin ise M.P. ve B.A.'ya ait olduğu tespit edilemediğinden 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan ise sanığın beraatine karar verildi.

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