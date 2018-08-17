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Reşit olmayanlara gelinlik satmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:32 | Son Güncelleme

TOKAT'ta gelinlik mağazası işleten, evli ve bir çocuk annesi Çiğdem Sezgin Bozok (28), bireysel olarak, 'Çocuk geline hayır' kampanyası başlattı. Bozok, 18 yaşın altındakilere gelinlik satmama kararı aldı.

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta gelinlik mağazası işleten, evli ve bir çocuk annesi Çiğdem Sezgin Bozok (28), bireysel olarak, 'Çocuk geline hayır' kampanyası başlattı. Bozok, 18 yaşın altındakilere gelinlik satmama kararı aldı.

Tokat'ta 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı karşısında gelinlik mağazası işleten Çiğdem Sezgin Bozok, 'çocuk gelin' sorununa dikkat çekmek için bireysel kampanya başlattı. 18 yaşın altındakilere gelinlik satmamayı kararlaştıran Bozok, mağazasının camına, 'Çocuk geline hayır. Bu iş yerinde reşit olmayan çocuklara gelinlik satışımız yoktur' yazısı astı.

Çocuk geline karşı olduğunu belirten Çiğdem Sezgin Bozok, "Günümüzde maalesef böyle bir gerçek var. Çocuk gelinlerimiz var. Küçük yaşta evlenen çocuklarımız var. Biz arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda, 'Buna nasıl engel olabiliriz, ne yapabiliriz' diye düşünürken ben böyle bir şey yapmaya karar verdim. En azından kendi işletmemde buna karşı olduğumu belirtmek istedim. Yazıyı astıktan sonra herkes olumlu karşıladı. Takdir edenler oldu. Çok beğendiler. Özellikle dükkanımın içine girip tebrik edenler oldu. Olumlu tepkiler aldım'' diye konuştu.

Çocuk gelin sorununun toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Bozok, herkesin kendince bu konuya duyarlı yaklaşması gerektiğine inandığını ifade etti.

Mağaza önünden geçen vatandaşlar da işletme sahibi Çiğdem Sezgin Bozok'u duyarlılığından dolayı tebrik etti.

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