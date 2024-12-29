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Resital ve sergi iç içe... Lozan Mübadilleri Vakfı yeni yıla iki etkinlikle merhaba dedi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.12.2024 12:40
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Lozan Mübadilleri Vakfı, yeni yılı kutlamak için Dr. Erdal Oltulu’nun “Cumhuriyetin Müzikli Tarihi” resitali ve Semih Poroy’un “Mübadelenin Ayak İzleri” sergisiyle unutulmaz bir başlangıç yaptı.

Resital ve sergi iç içe... Lozan Mübadilleri Vakfı yeni yıla iki etkinlikle merhaba dedi!

Lozan Mübadilleri Vakfı, 2025 yılını iki özel etkinlikle karşıladı. Vakıf, 28 Aralık Cumartesi günü düzenlenen yeni yıl kutlamasında, mütevelli heyeti üyeleri ve davetlileri bir araya getirdi. Etkinlik kapsamında, Dr. Erdal Oltulu “Cumhuriyetin Müzikli Tarihi” başlıklı bir resital sundu. Akordeon ve kanun eşliğinde cumhuriyet tarihine damga vuran ezgileri seslendiren Oltulu, dinleyicilerden büyük beğeni toplarken, dinleyiciler de melodilere eşlik etti.

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HAYAT BULDU

Yeni yılın ikinci etkinliği ise, çizer Semih Poroy’un Lozan Nüfus Mübadelesi’nin 19 maddesi için hazırladığı illüstrasyonlardan oluşan sergiydi. "Mübadelenin Ayak İzleri" başlıklı sergide, anlaşmanın Türkçe ve Yunanca maddelerinin yer aldığı panolar, Poroy’un özgün yorumlarıyla yeniden hayat buldu. Sergi, Ocak ayı boyunca hafta içi Lozan Mübadilleri Vakfı Merkezi’nde ziyaret edilebilecek.

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Lozan Mübadilleri Vakfı, İstiklal Caddesi Hasnun Galip Sokak Pembe Çıkmazı Büyük Zarifi Apartmanı 4/5 Beyoğlu adresinde yer alıyor.

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Müzik Resim sergi
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