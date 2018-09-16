RES'lere karşı el ele tutuşarak, ağaçları korudular

"Biz rüzgar santrallerine, rüzgar enerjisine karşı değiliz. Bizler bulunduğu yer bakımından kayın ormanlarının bulunduğu bir doğa içerisinde kurulacağından, biz burada kurulacak olan RES'lere karşıyız. Rüzgar enerjisi elbette ki enerji türleri içerisinde en masum enerjidir; fakat bu durum bulunduğu yere de bağlıdır. Şimdi derler ki 'Rüzgar santrallerine neden karşısınız, siz enerjiye neden karşısınız?' Bunların nedenlerini sayalım. Rüzgar santrallerinin olduğu yerde 3 derece ısı artışı meydana geldiğinden çevresindeki su kaynaklarının kurumasına neden olacaktır. İkinci neden, direkler arasında türbülans meydana geldiğinden göçmen kuşlarının, arıların yön şaşırmasına neden olacaktır. Üçüncüsü rüzgar tribünlerinin olduğu yerleşim yerlerine yakın olan bölgelerde rüzgar sendromu hastalığı meydana getirip insanların sağlıksız bir şekilde yaşamalarına neden olmaktadır. Dördüncüsü ses kirliliği yapmaktadır ve çevresinde bu güzelim doğada piknik yapan insanları rahatsız edecektir. Rüzgar santrallerinin yüksekliği 180 metredir, kanat genişlikleri 60-70 metredir. 70 metre uzunluğundaki bir kanadın 35 metrelik çapı vardır ve 35 metrelik bu parçaları buraya taşıyabilmek için bu yolların, ağaç kesilerek genişletilmesi gerekiyor. Bu durum da yeni bir orman katliamına neden olacaktır. Bizler bu sebeplerden dolayı rüzgar santrallerinin yapılmasına karşı çıkmaktayız."



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