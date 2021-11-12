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Resmî Gazete'de yayımlandı! 3 ilde bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

12.11.2021 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ, Erzurum ve Rize'de bazı taşınmazlar, hak sahibi afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acele kamulaştırılacak.

Resmî Gazete'de yayımlandı! 3 ilde bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, üç ildeki bazı taşınmazların Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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ACELE KAMULAŞTIRILACAK

Buna göre, Elazığ'ın merkez Yalındamlar ve Sivrice ilçesi Uslu köyleri, Erzurum'un Çat ilçesi Muratçayırı ve Tuzluca mahalleleri ile Rize'nin Çayeli ilçesi Kaptanpaşa köyündeki bazı taşınmazlar, meydana gelen ve genel hayata etkili kabul edilen afetler nedeniyle hak sahibi olan afetzedelerin kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla acele kamulaştırılacak. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Elazığ Erzurum Rize
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