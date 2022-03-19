HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Resmî Gazete'de yayımlandı! POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik

Resmî Gazete'de yayımlandı! POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik

19.03.2022 02:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

POMEM ve PMYO’ya ilişkin yönetmeliklerde değişiklikler Resmî Gazete’de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre adayların öğrenim sırasında evlenmeleriyle alakalı kısıtlamalar kaldırıldı. Öte yandan POMEM ve PMYO’lara başvuracak adaylarda aranacak niteliklerde de değişiklik yapıldı. Bu göre adaylarda aranacak şartlardaki ‘adayın kendisinin ve evli ise eşinin’ ibaresi yürürlükten kaldırıldı.

Resmî Gazete'de yayımlandı! POMEM ve PMYO yönetmeliklerinde değişiklik

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, İçişleri Bakanlığı'ndan Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ile Polis Meslek Yüksekokulları'na (PMYO) ilişkin yapılan yönetmelik değişiklikleri yayımlandı. Buna göre; POMEM ve PMYO'da öğrenimin devam ettiği sırada evlilikle ilgili sınırlamalar getiren maddeler, yürürlükten kaldırıldı. Söz konusu maddeler kapsamında öğrenci, evlenme talebini POMEM Müdürlüğü ile Yüksekokul Müdürlüğü'ne bildirdikten sonra, öğrencinin evleneceği kişiyle ilgili soruşturmanın ardından evliliğe izin veriliyordu.

POMEM VE PMYO'LARA BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLERDE DEĞİŞİKLİK

POMEM ve PMYO'lara başvuru yapacak adaylarda aranacak niteliklerde de değişikliğe gidildi. 'Kasten işlenen suçlardan bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olmamak', 'devletin güvenliğine, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, rüşvet, gibi suçlardan mahkum olmamak', 'kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak' ile 'genelev, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan yerlerde çalışmış olmamak' gibi adaylarda aranacak niteliklerin belirlendiği maddelerdeki, 'adayın kendisinin ve evli ise eşinin' ibaresi yürürlükten kaldırıldı. (DHA)

thumbs_b_c_3026b61487a463ca74a29f4c21ed3e98

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
1915 Çanakkale Köprüsü'nde görsel şölen1915 Çanakkale Köprüsü'nde görsel şölen
Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!
Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! 'Ben yapmadım'Recep Sert uyuşturucudan gözaltına alınmıştı! 'Ben yapmadım'
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Ne yaptın Emre Mor... Attığı gol sosyal medyada rekor kırıyor!

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Uzman çavuştan doktora saldırı iddiası! Gerçek bambaşkaymış

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Survivor'a giden Sergen Yalçın'a büyük tepki! ''Parası bitti...''

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana bir ilk! Bütün televizyonlar canlı verdi

AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti

AVM otoparkında dehşet! Sevgilisini öldürüp intihar etti

"Doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" sözleri gündem olmuştu! Yeni gelişme

"Doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" sözleri gündem olmuştu! Yeni gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.