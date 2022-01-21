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Resmî Gazete'deki 'HSK ilke kararları' ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

21.01.2022 01:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanlığı tarafından Resmî Gazete'de yayımlanan HSK ile kararları ile ilgili bir açıklama yapıldı. Bakanlık, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yayımlanan sulh ceza hakimlerimin kıdem şartları ile kadastro mahkemesi ve hakimlerine ilişkin ilke kararlarının, İnsan Hakları Eylem Planı'nda (İHEP) yer alan uzmanlaşma ve kişi haklarının korunmasına yönelik iki faaliyeti daha hayata geçirildiğini açıkladı.

Resmî Gazete'deki 'HSK ilke kararları' ile ilgili Adalet Bakanlığı'ndan açıklama

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan HSK ilke kararları ile ilgili Adalet Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, kadastro ve sulh ceza hakimliklerinin belirli kıdeme sahip hakimler arasından atanmasına yönelik kararlarla İHEP'te yer alan uzmanlaşma ve kişi haklarının korunmasına yönelik iki faaliyetin daha hayata geçirildiği bildirildi.

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"KADASTRO HAKİMLERİ EN AZ 4 AY EĞİTİM ALACAK"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen İHEP'de yer alan 'Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi' ile 'İhtisas Mahkemelerinin Güçlendirilmesi' amaçları doğrultusunda HSK Genel Kurulu 19 Ocak'ta ilke kararları aldı. Buna göre; kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesi hususunda yeni usul ve esasları belirlendi. Bununla birlikte kişi özgürlüğünü doğrudan ilgilendiren kararlara bakan sulh ceza hakimlikleri için de kıdem şartı getirildi. Bugünkü Resmi Gazete'de kamuoyuna duyurulan kararlara göre sulh ceza ve kadastro hakimliği görevlendirmelerinde asgari kıdem şartı aranacak, kadastro hakimleri alanlarında en az 4 ay eğitim aldıktan sonra göreve başlayabilecek. İlke kararı hükümleri HSK tarafından yürütülecek."

Kadastro mahkemelerinin daha etkin ve verimli bir şekilde faaliyetlerini yürütebilmesine ilişkin usul ve esasların da HSK ilke kararıyla belirlendiği aktarılan açıklamanın devamında, "Kadastro mahkemelerine atanabilmek için asgari kıdem şartı öngörüldü. Buna göre birinci bölgede asgari 4 yıl kıdemi bulunan, diğer yerlerde ise bölgedeki daha kıdemli hakimlerin kadastro yetkilendirilmeleri yapılabilecek. HSK'nın ilke kararıyla kadastro mahkemelerinde görev süresi yeniden belirlendi. Hakimin ileri sürdüğü mazeret talebi dışında tayin edilmeme güvencesi de verilecek. Kadastro hakimlerine düzenli hizmet içi eğitimler verilecek. Yeni görev yerlerindeki yetkilendirme konusunda da önceki kadastro yetkisi dikkate alınacak ve kadastro hakimliği imkanlar dahilinde müstakil yetkili olacak. Kadastro hakimleri, sonraki görev yeri olarak tercih edecekleri kadastro mahkemesinin bulunduğu 5 ilden birine atanabilecek. Yargı mensupları bu önceliğe, dosyalarını bitirme süresi ve karar isabet oranına göre hak kazanacak. İHEP'te aynı hedef kapsamında daha önce de çocuk, finans, sendika ve kamulaştırma davaları için ihtisas mahkemeleri belirlenmişti. Aynı şekilde, vergi suçları ve bilişim suçlarına da bu alanda uzmanlaşmış hakimlerin görev alacağı ihtisas mahkemeleri bakıyor. Uzmanlaşma hedefi doğrultusunda bu değişiklikler 15 Aralık 2021 tarihinden itibaren uygulanıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:

"İHEP'te 'Kişi özgürlüğü ve güvenliğinin güçlendirilmesi' başlığı altında yer alan 'Sulh ceza hakimliğine yapılacak yetkilendirmelerde asgari kıdem şartı' getirilmesi faaliyeti de Resmi Gazetede yayımlanan HSK'nın ilke kararları doğrultusunda hayata geçirildi. Sulh ceza hakimleri yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hakimler arasından atanabilecek. Buna göre, ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliklerine birinci bölgede 4 yıl, ikinci bölgede 3 yıl, üçüncü bölgede ise 2 yıl asgari kıdemi bulunan hakimlerin yetkilendirmeleri yapılacak. Bu ilke kararında sulh ceza hakimliklerinin kıdem şartına ilişkin hüküm bulunmayan hallerde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından belirlenecek prensipler uygulanacak. İHEP kapsamında daha önce yapılan değişiklikle Sulh Ceza Hakimlerinin kararlarına karşı Asliye Ceza Hakimine itiraz yolu açılmıştı. Dikey itiraz olarak adlandırılan bu usul de 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren uygulanıyor." (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı
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