Resmî Gazete nedir? Resmî Gazete'nin amacı ve tarihçesi

Resmî Gazete'nin ilk sayısı 7 Şubat 1921'de yayımlandı. Resmî Gazete'nin o zamanlar adı Resmî Ceride idi. Tarihin önemli bir parçası olan Resmî Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî yayın organı olarak bilinir. Ülkenin hukuk ve idare tarihinin önemli bir parçasıdır ve kurulduğu ilk günden itibaren günümüze kadar hizmet vermektedir.

Resmî Gazete nedir?

Resmî Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yayın organıdır. 7 Şubat 1921'de yayınlanmaya başladığı günden itibaren, Türkiye'de olan yasaların, resmî düzenlemelerin, yönetmeliklerin ve ilanların duyurulduğu bir platform olarak açıklanır. Resmî Gazete'nin yayın dili Türkçedir. Yayın periyodu ise günlük olarak yayınlanır. Fakat resmî tatil günlerinde yayın yapılmaz.

Resmî Gazete'nin amacı

Resmî Gazete'nin amacı, Türkiye'deki yasal düzenlemeleri, kamu ilanlarını ve resmî belgeleri sistematik olarak kamuoyuna duyurmaktır. Temel amacı bu olan gazete, bir demokrasi ve hukuk devleti açısından hayati bir araç olarak kabul edilir. Ayrıca, kamu bilgilendirme sağlanması, yasal ve idari işlemlerin düzgün olarak yürütülmesi, toplumsal denetimin teşvik edilmesi gibi pek çok işlevi ve amacı bulunur.

Resmî Gazete'nin tarihçesi

Resmi Gazete, Türkiye'nin siyasi ve hukuksal olarak önemli bir parçasıdır ve Cumhuriyet yıllarından günümüze kadar olan süreçte sürekli olarak evrim geçirmiştir. İlk sayısı 7 Şubat 1921 yılında yayınlanmıştır ve gazetenin ilk 15 sayısı haftada bir şeklinde yayına çıkmıştır. Sonraki 3 sayısı 2 haftada bir, daha sonraki 3 sayısı ise yine haftada bir olarak yayınlanan gazete, 18 Temmuz 1921'den 10 Eylül 1923'e kadar Kurtuluş Savaşı sebebiyle yayınlanmamıştır. Daha sonra Bakanlar Kurulunun 1925 Mayıs tarihinde 1970 sayılı kararnamesi ile sürekli olarak yayına geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete adıyla yayın hayatına devam eden gazete, günümüzde yalnızca elektronik ortamda yayınlanıyor.