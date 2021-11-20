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  4. Resmî Gazete'nin internet sayfasındaki erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu

Resmî Gazete'nin internet sayfasındaki erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu

20.11.2021 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gece saatlerinde Resmî Gazete'nin internet sayfasına giren çok sayıda vatandaş, "Sayfada çalışma yapılmaktadır." mesajıyla karşılaştı. Yaşanan bu durum sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Konuyla ilgili olarak İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak Twitter hesaplarından paylaşım yaptı.

Resmî Gazete'nin internet sayfasındaki erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu

Resmî Gazete'nin yayımlandığı "www.resmigazete.gov.tr" web sitesine gece saatlerinde erişim problemi yaşandı.

"SAYFADA ÇALIŞMA YAPILMAKTADIR"

Resmî Gazete'nin internet sayfası çalışma yapıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldı. Çok sayıda kişi Resmî Gazete'nin internet sayfasına girmek istediğinde "Sayfada çalışma yapılmaktadır" mesajı ile karşılaştı.

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MERAL AKŞENER: GÜNDÜZ HUZUR YOK, GECE HUZUR YOK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Resmî Gazete'nin ekran görüntüsünü paylaşarak "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak." ifadelerini kullandı.

FAİK ÖZTRAK: BU UCUBE SİSTEM, ARTIK BİR SİTEYİ BİLE ÇALIŞTIRAMIYOR

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da ekran görüntüsü paylaşarak "Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor." dedi.


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