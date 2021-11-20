Resmî Gazete'nin internet sayfasındaki erişim sorunu sosyal medyada gündem oldu

Resmî Gazete'nin yayımlandığı "www.resmigazete.gov.tr" web sitesine gece saatlerinde erişim problemi yaşandı.

"SAYFADA ÇALIŞMA YAPILMAKTADIR"

Resmî Gazete'nin internet sayfası çalışma yapıldığı gerekçesiyle erişime kapatıldı. Çok sayıda kişi Resmî Gazete'nin internet sayfasına girmek istediğinde "Sayfada çalışma yapılmaktadır" mesajı ile karşılaştı.

MERAL AKŞENER: GÜNDÜZ HUZUR YOK, GECE HUZUR YOK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Resmî Gazete'nin ekran görüntüsünü paylaşarak "Gündüz huzur yok, gece huzur yok. Yazık değil mi bu güzel ülkeye? Günah değil mi bu cefakar millete? Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok. Bu günler elbette geçecek. O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak." ifadelerini kullandı.

Gündüz huzur yok, gece huzur yok.

Yazık değil mi bu güzel ülkeye?

Günah değil mi bu cefakar millete?



Ama kimse üzülmesin. Asla pes etmek yok.

Bu günler elbette geçecek.



O sandık elbet gelecek, ve Türkiye İYİ olacak. pic.twitter.com/1wt3tV9rbu — Meral Akşener (@meral_aksener) November 19, 2021

FAİK ÖZTRAK: BU UCUBE SİSTEM, ARTIK BİR SİTEYİ BİLE ÇALIŞTIRAMIYOR

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yapan CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da ekran görüntüsü paylaşarak "Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor." dedi.

Bu ucube sistem, artık bir siteyi bile çalıştıramıyor. pic.twitter.com/ib7i1fC93o — Faik Öztrak (@faikoztrak) November 19, 2021



