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Resmî Gazete'yi kim yayınlar? Resmî Gazete hangi sıklıkla yayınlanır?

Melek Nacar Melek Nacar
30.09.2024 14:26
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Resmî Gazete, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yasama ve yürütme organlarıyla ilgili olan kanunların, resmî kararların, yönetmeliklerin ve diğer hukuki düzenlemelerin yayınlandığı resmî yayın olarak tanımlanır. Peki, Resmî Gazete'yi kim yayınlar? Resmî Gazete hangi sıklıkla yayınlanır?

Resmî Gazete'yi kim yayınlar? Resmî Gazete hangi sıklıkla yayınlanır?

T.C. Resmî Gazete, devletin kararlarını ve yasalarını yayınlamakla görevlidir. Türkiye'de hukuki işlemlerin resmîleşmesi ve yürürlüğe girmesi için kritik bir işleve sahiptir. Resmî Gazete, halkın ve devlet organlarının yeni yasal düzenlemeleri takip etmesini sağlayan en önemli kaynaklardan biri olmaktadır. Resmî Gazete sayesinde Kanunlar, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Atama Kararları, Milletlerarası Anlaşmalar, Genelgeler ve Tebliğler, İhaleler ve Özelleştirme Duyuruları resmen yürürlüğe girer ve halk bunları Resmî Gazete sayesinde öğrenebilir.

Resmî Gazete'ye dijital platformda da resmigazete.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir. İnternet ortamında yayımlanan Resmî Gazete’ye erişim ücretsizdir. Yayımlandığı tarihe ve içeriğine göre erişilebilen arşiviyle hukuki süreçler ve yönetmeliklerin geçmişine ulaşmak mümkün olur. Ayrıca Resmî Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılarına sitesinden erişebilmek de mümkündür.

Resmî Gazete nedir? Resmî Gazete'nin amacı ve tarihçesi Resmî Gazete nedir? Resmî Gazete'nin amacı ve tarihçesi

Resmî Gazete'yi kim yayınlar?

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî yayın organıdır ve birçok yasal düzenleme ile devletin resmî duyurularının yer aldığı bir platform olan Resmî Gazete'de:

  • Kanunlar,
  • TBMM İçtüzüğü ve Başkanlık Divanınca Resmî Gazete’de yayımlanması istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları,
  • Milletlerarası antlaşmalar ve sözleşmeler,
  • Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca Resmi Gazete’de yayımlanması uygun görülen karar ve genelgeler,
  • Özel kanunlarında Resmî Gazete’de yayımlanması öngörülen mahkeme kararları,
  • 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunda belirtilen yönetmelikler,
  • Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler,
  • Cumhurbaşkanına vekâlet etme işlemleri,
  • Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar,
  • Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları,
  • Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler,
  • Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar,
  • Özel kanunlarında Resmi Gazete’de yayımlanması belirtilen diğer işlemler yayımlanır.

Bunun dışında Resmi Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.

Resmî Gazete yayınlama yetkisi ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na aittir. Resmî Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilir.

Resmî Gazete hangi sıklıkla yayınlanır?

T.C. Resmî Gazete, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir. Hizmetin gerektirdiği hallerde, aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla "Mükerrer" şerhi verilerek birden çok Resmî Gazete yayımlanabilir.

Resmî Gazete'nin temel amacı, hukuki düzenlemelerin ve kamuya yönelik kararların resmî bir kaynaktan halka duyurulmasıdır. Türkiye'deki tüm yasalar ve resmî düzenlemeler, Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

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