Resmî Gazete'yi kim yayınlar? Resmî Gazete hangi sıklıkla yayınlanır?

T.C. Resmî Gazete, devletin kararlarını ve yasalarını yayınlamakla görevlidir. Türkiye'de hukuki işlemlerin resmîleşmesi ve yürürlüğe girmesi için kritik bir işleve sahiptir. Resmî Gazete, halkın ve devlet organlarının yeni yasal düzenlemeleri takip etmesini sağlayan en önemli kaynaklardan biri olmaktadır. Resmî Gazete sayesinde Kanunlar, Yönetmelikler, Bakanlar Kurulu Kararları, Anayasa Mahkemesi Kararları, Atama Kararları, Milletlerarası Anlaşmalar, Genelgeler ve Tebliğler, İhaleler ve Özelleştirme Duyuruları resmen yürürlüğe girer ve halk bunları Resmî Gazete sayesinde öğrenebilir.
Resmî Gazete'ye dijital platformda da resmigazete.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilir. İnternet ortamında yayımlanan Resmî Gazete’ye erişim ücretsizdir. Yayımlandığı tarihe ve içeriğine göre erişilebilen arşiviyle hukuki süreçler ve yönetmeliklerin geçmişine ulaşmak mümkün olur. Ayrıca Resmî Gazete'nin ilk sayısının yayımlandığı 7 Şubat 1921'den itibaren tüm sayılarına sitesinden erişebilmek de mümkündür.
Türkiye Cumhuriyeti'nin resmî yayın organıdır ve birçok yasal düzenleme ile devletin resmî duyurularının yer aldığı bir platform olan Resmî Gazete'de:
Bunun dışında Resmi Gazete’de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir.
Resmî Gazete yayınlama yetkisi ise Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na aittir. Resmî Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanır. Ayrıca gerekli görülmesi halinde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilir.
T.C. Resmî Gazete, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayımlanır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de Resmî Gazete yayımlanabilir. Hizmetin gerektirdiği hallerde, aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla "Mükerrer" şerhi verilerek birden çok Resmî Gazete yayımlanabilir.
Resmî Gazete'nin temel amacı, hukuki düzenlemelerin ve kamuya yönelik kararların resmî bir kaynaktan halka duyurulmasıdır. Türkiye'deki tüm yasalar ve resmî düzenlemeler, Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.