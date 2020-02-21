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Resmen açıklandı! Facebook para dağıtacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.02.2020 14:16 | Son Güncelleme

Facebook, anket uygulaması Viewspoints'e yeni özellikler ekledi. Bu özelliklerden birisiyle Facebook, ses kaydınızı paylaşmanız durumda size belirli bir miktar ücret ödeyecek. İşte Facebook'tan para kazanmanın yeni yolu...

Resmen açıklandı! Facebook para dağıtacak

Facebook Viewpoints uygulaması geçtiğimiz kasım ayında yayınlanmıştı. Google Play Anketler uygulaması gibi kullanıcılara anketler gösteren ve bunlar karşılığında kullanıcılara puan veren Facebook, puanlar belirli bir sayıya ulaştığında kullanıcılarına para ödüyordu. Facebook Viewpoints, duyurulduğu günden bu yana birçok Facebook kullanıcısının ilgisini çekti. Facebook da böylesine ilgi çeken uygulamasına bazı yeni özellikler kazandırdı.

Facebook Viewpoints

FACEBOOK VİEWPOİNTS'E PRONUNCİATİONS DESTEĞİ

Facebook Viewpoints'e eklenen ''Pronunciations'' seçeneği ile kullanıcılarına para kazanmaları için başka bir yol daha sunacak. Pronunciations sayesinde kullanıcılar, ses kaydı tuşuna basarak ''Hey Portal'' diyecek ve ardından bir Facebook arkadaşının ismini telaffuz edecek. Bu görevi tamamlayan her kullanıcıya Facebook Viewpoints üzerinden 200 puanlık ödeme yapacak. Telaffuz görevini 5 kez başarıyla tamamlamanız durumunda Facebook size 5 dolar ( yaklaşık 30 TL) ödeme yapacak. Para kazanmayı hayli kolaylaştıran bu görev ne yazık ki güvenlik iddialarını da gündeme getirdi.

FACEBOOK SES KAYITLARINI İZİNSİZ KULLANAMAYACAK

Daha önce Cambridge Analytica skandalı yüzünden zarar gören Facebook, ses kayıtlarının sadece yapay zeka öğrenimini geliştirmek için kullanılacağını söylüyor. Sosyal medya devi, ses kayıtlarının ne Facebook'ta veya başka herhangi bir platformda izinsiz olarak kullanılmayacağının altını çiziyor.

Viewpoints pronunciations

Facebook Viewpoints'in yeni özelliği halihazırda ABD kullanıcıları tarafından deneniyor. Zaten kasım ayında itibaren ABD sınırları içerisinde hizmet veren uygulamanın çok yakın bir zamanda diğer ülkelerde de kullanıma sunulması bekleniyor. Bu ülkelerden biri Türkiye de olabilir. Bu yüzden Facebook'tan gelecek açıklamaları dikkatle dinlemekte fayda var.


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