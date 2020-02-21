Resmen açıklandı! Facebook para dağıtacak

Facebook Viewpoints uygulaması geçtiğimiz kasım ayında yayınlanmıştı. Google Play Anketler uygulaması gibi kullanıcılara anketler gösteren ve bunlar karşılığında kullanıcılara puan veren Facebook, puanlar belirli bir sayıya ulaştığında kullanıcılarına para ödüyordu. Facebook Viewpoints, duyurulduğu günden bu yana birçok Facebook kullanıcısının ilgisini çekti. Facebook da böylesine ilgi çeken uygulamasına bazı yeni özellikler kazandırdı.

FACEBOOK VİEWPOİNTS'E PRONUNCİATİONS DESTEĞİ

Facebook Viewpoints'e eklenen ''Pronunciations'' seçeneği ile kullanıcılarına para kazanmaları için başka bir yol daha sunacak. Pronunciations sayesinde kullanıcılar, ses kaydı tuşuna basarak ''Hey Portal'' diyecek ve ardından bir Facebook arkadaşının ismini telaffuz edecek. Bu görevi tamamlayan her kullanıcıya Facebook Viewpoints üzerinden 200 puanlık ödeme yapacak. Telaffuz görevini 5 kez başarıyla tamamlamanız durumunda Facebook size 5 dolar ( yaklaşık 30 TL) ödeme yapacak. Para kazanmayı hayli kolaylaştıran bu görev ne yazık ki güvenlik iddialarını da gündeme getirdi.