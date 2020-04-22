Resmen açıklandı! İşte AMD Ryzen 3 3000 serisi çıkış tarihi

Ryzen işlemciler fiyat performans anlamında kullanıcılara iyi bir seçenek sunuyor. Bu anlamda özellikle Ryzen 3 serisi işlemciler, AMD'nin yüzünü güldürüyor. Zira bu işlemci serisi, rakibi Intel i3'e göre sentetik testlerde daha iyi sonuçlar alıyor, bu da tüketiciler için bir tercih sebebi oluyor. AMD'nin Ryzen serisi işlemcilerini yenileyeceği de bir süredir söylenmekte. Bu yenileme operasyonundan önce Ryzen 3 serisi işlemciler de Ryzen 3 3000 serisi olarak karşımıza çıkacak. Ancak bu zamana kadar bu işlemcilerin çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi yoktu. Nitekim, AMD tarafından yapılan bir açıklama bizi oldukça aydınlattı.

AMD RYZEN 3 3000 SERİSİ ÇIKIŞ TARİHİ BELİRLENDİ

AMD, yeni Zen 2 mimarisiyle üretilecek Ryzen 3 3000 serisi işlemciler için bir açıklama yaptı. AMD açıklamasında, yeni Ryzen 3 3000 serisi çıkış tarihi için mayıs ayını işaret etti. AMD'ye göre Ryzen 3 3000 serisi bir işlemci almak isteyen kullanıcılar, 21 Mayıs itibariyle yeni nesil işlemcileri satın alabilecek. Peki Ryzen 3 3000 serisi işlemcilerin fiyatı ne olacak?